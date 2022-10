Organizadas por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, el doctor Lluis Montoliu, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del libro ‘Genes de Colores’ impartirá tres conferencias en el IES Floridablanca (9.15 h.), Auditorio Virginia Martínez del MUDEM de Molina (12.30 h.) y en la Facultad de Química de Espinardo (18.30 h.).

De qué trata ‘Genes de colores’.

Genes de Colores es un libro donde explico de forma sencilla el papel de la genética para establecer nuestro aspecto externo, el color de nuestra piel, ojos y pelo. El nuestro y el de otros animales.

¿Es cierto que la genética puede condicionarnos en nuestro éxito social?

Desgraciadamente sí. Este es un libro con mensaje humanista, para resaltar que absolutamente nada justifica la discriminación social por el color de piel, tampoco la genética.

¿Qué son los genes de colores?.

Son los genes que, directa o indirectamente, son los responsables del color de nuestra piel, nuestros ojos y nuestro pelo. Son cerca de 700 genes, de los aproximadamente 20.000 que tenemos en nuestro genoma.

¿Influye en nuestra personalidad el color de nuestros ojos o el de nuestro cabello?.

No directamente, pero sí en base a cómo reaccionan los demás a nuestra pigmentación. Por ejemplo las personas pelirrojas o con albinismo o con vitíligo (manchas sin pigmentación en la piel) pueden suscitar interés, o hasta fascinación, pero lamentablemente también rechazo.

¿Por qué nos fascinan las personas pelirrojas?

Nos fascinan las personas pelirrojas por la singularidad del color tan característico de su pelo, producto de la feomelanina, uno de los tipos de melanina que producimos en nuestro cuerpo. Especialmente en España con ~2% de pelirrojos, pero menos en Reino Unido o Irlanda, que pueden llegar a >30% .

¿Es contagioso el vitíligo?

Es una enfermedad autoinmune, nuestro sistema inmunitario ataca a algunas células pigmentarias, causando la aparición de zonas del cuerpo sin pigmento, y no es en absoluto contagioso.

¿Cómo explicamos la belleza de los colores de los ojos?

El color de los ojos lo explica la física, no la biología. Los ojos con muy poca pigmentación en el iris reflejan la luz azulada, de ahí el color azul, que no existe como tal, sino que es un efecto óptico.

¿Las cebras, tienen la piel negra con rayas blancas, o más bien son blancas con las rayas negras?

Las cebras tienen la piel negra sobre la cual tienen franjas de canas, de pelos blancos, que le dan ese aspecto tan singular..

¿Cómo consigue cambiar de color un pulpo tan rápidamente?

Los pulpos tienen unas estructuras anatómicas llamadas melanóforos con células pigmentarias de diferentes colores que les permiten cambiar de color, concentrando el pigmento o dispersándolo rápidamente.

¿Y un camaleón?

Los camaleones usan una estrategia distinta de los pulpos para cambiar de color y combinan sus células pigmentarias para conseguir toda la gama de colores.

¿Podemos escoger el color de la piel, pelo y ojos de nuestros hijos?.

En la actualidad no es posible escoger la pigmentación de nuestros hijos. Y, aunque pudiéramos, la pregunta sería si deberíamos. Éticamente yo creo que no. La selección del color de piel, pelo y ojos presupone que hay personas con mayor éxito social en razón de su aspecto externo. La ciencia tiene que contribuir a disminuir las diferencias en la sociedad, no a aumentarlas.

¿Se podrían manipular los genes y conseguir apariencias de unas especies en otras?

Se pueden manipular los genes de colores en animales, siempre que sea por una razón experimental justificada y sea aprobado el procedimiento siguiendo la legislación vigente. Pero no podemos hacerlo en seres humanos, dado que está prohibido por ley, al ser España signataria del Convenio de Asturias de 1997.

¿Nuestras enfermedades, cuánto tienen que ver con nuestros genes ?

La mayoría de los genes pueden alterar nuestra visión, audición y aparecer asociados a otras patologías, algunas graves como determinados síndromes (como algunos tipos del síndrome de Hermansky-Pudlak), afortunadamente muy poco frecuentes, que pueden llegar a ser mortales.