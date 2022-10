En su primera celebración de los Ángeles Custodios como jefe superior de Policía Nacional en la comunidad murciana, Ignacio del Olmo, dijo que "el ciudadano de la Región no está preocupado por la seguridad, y hace muy bien: el nivel de seguridad es excelente".

Durante el acto, que tuvo lugar en Belluga, en Murcia, Del Olmo abogó por "acercarse todo lo posible a los ciudadanos" y recordó a los suyos que "somos servidores públicos". "Estar hoy aquí refuerza el compromiso que tenemos con los ciudadanos de Murcia", enfatizó, para apostillar que "la belleza de la Reina de la Huerta nos acompaña esta mañana".

En un discurso en el que citó a Calderón de la Barca, a Aristóteles y a Simon and Garfunkel ("cuando se amontonen los problemas, yo me tenderé como un puente sobre aguas turbulentas"), enfatizó que los policías, con su buen hacer, "permitimos que el resto de los ciudadanos vivan en paz y en armonía, se dediquen a sus asuntos, sean felices".

Dirigiéndose a los vecinos, que llenaron la plaza, pese a la lluvia, para presenciar el acto, Del Olmo indicó que "este uniforme, esta placa, esta bandera, esta Policía, a quien os pertenece es a vosotros".

"Los menores son los grandes perjudicados en el ciberespacio: hay depredadores"

También hablo de cibercrimen y admitió que "no sabemos el número de delitos que se están cometiendo en el ciberespacio", el cual "es un espacio en el que no hay control político". A este respecto, precisó que "los menores son los grandes perjudicados en el ciberespacio", dado que "hay auténticos depredadores que se hacen pasar por lo que no son". "Protejamos a nuestros menores para que Internet sea seguro", resaltó. A su juicio, ha de extremarse el control parental en la Red.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, declaró a los periodistas, al comienzo de la ceremonia, que "el Gobierno de españa sigue absolutamente comprometido con la Policía Nacional, no solo en la oferta pública de empleo". En este sentido, detalló que "desde enero de 2018 hemos incrementado en 236 los agentes de Policía Nacional" en la comunidad, aunque recalcó que "hay que seguir incrementando" los medios "y dotarles de todos los recursos necesarios, los más modernos".

Vélez aseguró que a la Región irán llegando "más agentes de Policía Nacional en los próximos años", puesto que "se está trabajando en eso para poder consolidar a los agentes, para que tengan los recursos que se perdieron". A su juicio, "tenemos un Gobierno comprometido con España, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". El Ejecutivo de Pedro Sánchez es, desde su punto de vista, "el Gobierno de españa que más ha invertido en la Región de Murcia en toda su historia".

El acto, en el que se distinguió al comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Región, Victoriano Martínez, y a la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Murcia, Virginia Bombín, entre otros, también contró con la presencia del alcalde de Murcia, José Antonio Serrano (que pasó revista junto con Vélez y Del Olmo); el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, y el presidente de la Audiencia Provincial, Miguel Ángel Larrosa Amante, entre otras autoridades civiles y militares.