En plena revisión de los criterios de evaluación de la calidad del sistema universitario, la directora de la Aneca, Mercedes Siles, impartirá mañana martes una conferencia en la Universidad de Murcia, organizada por la Cátedra de Políticas Públicas, sobre las perspectivas de mejora en ese sistema de acreditación en España.

¿Cómo está ahora mismo el sistema de evaluación de la calidad de las universidades españolas?

El sistema de calidad está viviendo unos momentos muy interesantes. Estamos prestando especial atención a una evaluación de carácter institucional, y en el caso de Aneca estamos poniendo en marcha un plan piloto para que esa acreditación institucional contemple todas las acciones que las universidades quieran llevar a cabo en temas de sostenibilidad, enseñanzas no presenciales e híbridas, inclusión social, emprendimiento y empleabilidad... Estamos diseñando un sistema integral de la calidad que ayuden a las instituciones a conseguir sus objetivos.

Al comienzo de su mandato en 2020 planteó la necesidad de revisar los criterios de homologación de títulos o acreditación de profesores. ¿Cómo va este proceso?

En estos dos años, en el campo de las enseñanzas e instituciones, hemos revisado todos nuestros programas para eliminar burocracia. Queremos que cuando a las universidades les evaluemos un criterio, si este parece en distintos programas no tengamos que evaluárselo de nuevo. Estamos aplicando criterios de sostenibilidad muy importantes; la parte de digitalización también lo estamos implementando en la agencia; presentaremos próximamente la revisión que hemos hecho en temas de salud porque es importante que accedan más profesionales a nuestras universidades... A finales de año tendremos una revisión de forma general de todos los criterios de nuestros programas para poder mejorarlos.

¿Qué aspectos cree que tiene que mejorar la agencia?

Se puede mejorar el favorecer que las personas dediquen menos tiempo a la presentación de sus currículums para acreditarlos.

El debate sobre la funcionalidad de la Aneca parece estar siempre abierto. Investigadores y profesores murcianos se han quejado por la burocracia en los procesos de acreditación. ¿Esto es un fuego que nunca se consigue apagar?

Hemos mejorado mucho, sobre todo en dar a conocer la tarea que tiene la agencia. En el caso de los sexenios, hemos establecido un cronograma para el primer semestre de cada año que vamos cumpliendo. En la parte de evaluación del profesorado, ahí estamos en menos de tres meses de respuesta. Y en el programa Academia hemos dado a conocer los tiempos de respuesta de forma que cuando una persona presenta su expediente puede consultar qué tiempo de espera va a tener. Tenemos más retraso en algunos de los comités, como Sociales y Jurídicas y en Educación. Estamos limitados por el tope en el número de comités que nos exige la Ley y en el número de personas en cada uno de ellos.

¿Aneca les resta independencia a las universidades en cuanto a la evaluación de la calidad?

Las universidades saben que la agencia está para acompañar, no les resta independencia. Cada institución debe definir cuál es su hoja de ruta, y el papel de Aneca es acompañar para que cumplan los objetivos. Con las verificaciones de las titulaciones y sistemas de aseguramiento interno de la calidad, Aneca no dicta a la universidad cómo debe hacerlo, sino que indica cuáles son los estándares mínimos que se deben cumplir.

Las universidades regionales han demandado más facilidades en la captación de talento, ya que resulta tedioso traer a profesionales de fuera por el problema en la homologación de títulos.

La Ley de la Ciencia ya plantea esto. El Ministerio tiene un programa de captación de talento y la Aneca ayuda con esto. Tenemos un programa que permite la evaluación integral de los posibles currículums que se quieran atraer y es una propuesta que le hemos hecho al Ministerio.

La UMU se enfrenta a un problema serio con la jubilación de una importante parte de su plantilla en los próximos años, sobre todo en la rama sanitaria. ¿Hay dificultad en la promoción académica con respecto a los criterios que se les exige a los docentes para subir de puesto?

Hemos detectado que se deben hacer cambios en Ciencias de la Salud. En octubre tendremos la revisión para adaptar los criterios a la realidad existente. En otros campos no vemos que haya tanta problemática.

En julio el director general de Universidades dimitió al considerar que no se estaban respetando los tiempo dentro del Gobierno regional para evaluar el grado de Veterinaria que quiere impartir la UCAM. Se buscaban atajos para dar el visto bueno de forma rápida a este título. ¿Qué opinión le merece?

Desconozco el tema. Aneca hace su función de evaluar la titulación, emitir su informe y a partir de ahí no le corresponde a la agencia hacer ninguna otra consideración.

Entre las universidades públicas y la privada de la Región ha habido peleas por la duplicidad de grados en la misma Comunidad. ¿Sería viable que la Aneca también tuviera en cuenta esta situación a la hora de evaluar un título?

Este tipo de cuestiones no nos corresponden. Son consideraciones políticas o sociales, no nos concierne a una agencia de calidad valorarlo. Es más trabajo de la propia Comunidad pero no podemos entrar a analizarlo.