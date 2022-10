En la tarde del pasado viernes, a penas unas pocas horas antes de que se produjese en la Región de Murcia un nuevo fenómeno meteorológico adverso que sin duda volverá a afectar al maltrecho Mar Menor, las instalaciones del diario LA OPINIÓN de Murcia acogieron la ‘Mesa de expertos’, patrocinada por Fundación Ingenio, en la que el catedrático de Química Agrícola, director de la Cátedra de Ecoeficiencia Hídrica de la Universidad de Murcia y ex alcalde de la ciudad de Murcia, durante cuatro legislaturas, Miguel Ángel Cámara; el profesor de Toxicología de la UMU y ex consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas el; el ingeniero agrónomo en Agroservicios Los Triviños y miembro fundador de la Asociación Agroingenieros por el Mar Menor, José Luis Angosto y el doctor en Oceanografía Física, profesor y experto en contaminación, fundador del máster de ingeniería Costera y portuaria de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Jesús Cisneros, nos hablaron durante algo más de una hora sobre las ‘Medidas urgentes y necesarias para el Mar Menor’, en un interesantísimo debate moderado por el periodista Paco Hernández.

Los participantes mostraron su punto de vista a cada una de las preguntas planteadas por el moderador e incluso pusieron su granito de arena aportando posibles soluciones a la contaminación del Mar Menor.

Tras el turno de presentaciones, los participantes respondieron casi unánimente a la primera pregunta sobre ¿Cuáles han sido los principales factores contaminantes del Mar Menor?

El científico Jesús Cisneros, recién llegado desde Canarias, explicó su relación sobre el problema del Mar Menor al que calificó de un ecosistema «tremendamente complejo» destacando la conocida multifactoriedad y «una enorme influencia, que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, como son «los efectos de las aguas residuales, que hasta hace 20 años escasos se vertían directamente sobre la playa».

Por su parte, José Luis Angosto, destacó que el problema es «multifactorial» y en especial incidió en el tema de las aguas residuales de las que dijo que «hasta la fecha, era un tema tabú. Habría que estudiarlas muy profunda y principalmente el estado de los saneamientos en los municipios ribereños».

El ex consejero Miguel Motas, también destacó la multifactoriedad de la problemática del Mar Menor e hizo hincapié en las fuentes antropogénicas, es decir «en la importancia de la presión humana y las aportaciones de determinados contaminantes como filtros solares, residuos de nicotina, cafeína y sus metabolitos y eso, evidentemente no viene de la agricultura, la minería ni de las embarcaciones a motor».

Por su parte, Miguel Ángel Cámara destacó que «el mantra de que la agricultura es el factor más importante del deterioro del Mar Menor no es cierta. La agricultura no es la responsable» Cámara criticó que el problema del Mar Menor, históricamente «se va buscando un culpable, en lugar de buscar una solución».

Jesús Cisneros también destacó que «uno de los problemas más graves ha sido la politización del problema del Mar Menor y de algo de lo que no se habla es de que los mayores vertidos de hidrocarburos al mar vienen de las aguas residuales, no de los incidentes del petróleo, plataformas ni movimientos de barcos». Cisneros destacó que Murcia tiene mucho que aprender de la contaminación en Venecia, donde él trabajó, «ya que es un ejemplo en que nos podemos apoyar porque nos ahorraría muchos años de trabajos y de golpes», subrayó.

Los expertos debatieron largamente sobre la importancia del fósforo en la contaminación del Mar Menor «ya que para que se produzca la eutrofización «siempre se ha estado hablando de nitratos, como un mantra, pero para que haya eutrofización tiene que haber nitrógeno y fósforo», explicaba José luis Angosto.

Cisneros, doctor en Oceanografía Física, profesor en la Universidad de Las Palmas (ULPGC) y experto en contaminación concluyó, que las «aguas residuales se están vertiendo sin tratamiento, simplemente por la filtración que hay en nuestros sistemas de alcantarillado, que son tremendamente deficientes, con pérdidas de un 30% y de ahí salen las cifras del fósforo contaminante».

Por su parte, José Luis Angosto denunció la situación de más de quinientas familias en la Urbanización Bahía Bella, que continúan sin sistema de saneamiento y va todo al Mar Menor».

Respecto al peso del sector agrícola en el problema de la contaminación del Mar Menor, José Luis Angosto se refirió a que «no podemos juzgar con ojos del presente lo que se hacía en el pasado. Actualmente, con el riego por goteo que está implantado en el cien por cien del Campo de Cartagena, está demostrado que no se produce lixiviación, entre otras causas, porque haría falta mayor cantidad de agua».

Respecto a la obtención de la ILP del Mar Menor que ha sido noticia estos días, los expertos coincidieron en que cualquier legislación al respecto es bienvenida pero que no tendrá efectos desde el punto de vista medio ambiental.

Las tecnologías de depuración y que todos remen en la misma dirección, entre las soluciones al problema

El título de la ‘Mesa de expertos’ organizada por Fundación Ingenio, en las instalaciones de LA OPINIÓN de Murcia era claro y conciso y fue muy alabado por los participantes, especialmente por Miguel Ángel Cámara y esa fue la pregunta formulada por el moderador para concluir la mesa redonda: ¿Qué soluciones hay para evitar los vertidos de aguas residuales urbanas al Mar Menor?

José Luis Angosto apuntó entre las posibles soluciones la creación de una red separativa de pluviales que permitiese separar las aguas de lluvia de las aguas fecales, hacer una ampliación de depuradoras especialmente en zonas que en periodos estivales «se ven incapaces de gestionar todas esas aguas residuales».

En ese aspecto coincidió Miguel Motas que consideró necesario dotar y ampliar capacidades especialmente en el tema de tecnología de la depuración».

Por su parte, Miguel Ángel Cámara se refirió a que si no podemos aportar soluciones al menos hay que aportar ideas. «La primera es que tienen que dejar de pelearse y ponerse a trabajar porque hay otras experiencias en el mundo de las que se puede aprender. Hay que evitar que siga entrando agua dulce o mal depurada al Mar Menor. Hay que lograr una buena gestión del acuífero y redimensionar la tecnología de la depuración, que los sistemas de depuración nos aseguren que no vamos a introducir nada no deseeable. Que todo el mundo se ponga a remar en la misma dirección, que no se trata de buscar culpables, que aquí la medalla no se la va a llevar el que señale con el dedo, esa medalla nos la llevamos todos. Se ha perdido mucho tiempo y se sigue perdiendo».

Cámara resaltó que «hay algunos a los que les gusta vivir con problemas, no vivir con las soluciones, porque como encuentren la solución, se les acaba la forma de vivir».

Jesús Cisneros recordó, para finalizar, que las soluciones existen y son tecnológicamente claras.