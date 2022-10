No fue un encuentro precisamente discreto. El presidente regional, Fernando López Miras, y el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, ha mantenido esta tarde una charla informal en una cafetería frente a la fachada principal del Ayuntamiento de Murcia en la Glorieta. El llamativo encuentro no ha pasado inadvertido para los vecinos que pasaban por la zona, y alguno de ellos no se ha resistido a fotografiar el momento y publicarlo en Twitter, donde ha generado un considerable revuelo. Esta Redacción se ha interesado por el contenido de esa reunión y se ha puesto en contacto con el presidente de Vox en Murcia.

"Ha sido una conversación privada, a mí no me gusta reunirme en sitios oscuros, ha sido una reunión entre dos líderes de diferentes formaciones, y hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo y otras en las que no", explica Antelo, que añade que se ha cruzado muchísimas veces con el presidente "y por la educación que he recibido hablo con todo el mundo, menos con los terroristas; no creo que deba ser algo excepcional, lo raro es que no puedas hablar con un partido con el que te vas a tener que entender en la Región y en todos los ayuntamientos, y ahora mismo el líder de ese partido es López Miras". En cualquier caso, asegura, "no hemos hablado de temas de futuro más allá de dos o tres temas de los que teníamos que hablar, pero que pertenecen al ámbito privado".

Preguntado por si se ha hablado de los posibles futuros pactos tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023, al igual que hicieron sus líderes nacionales el pasado 22 de septiembre, Antelo se limita a afirmar que "está claro que todos los partidos salen a ganar para gobernar solos, después, está claro, están las matemáticas y son evidentes: el PP tendrá que elegir si quiere gobernar con el PSOE o con Vox , y nosotros tenemos claro que no gobernaremos con la izquierda ni con sus políticas".

Cabe recordar que una de las líneas rojas que ha dibujado el partido de Santiago Abascal en la Región es la necesaria derogación de la ley del Mar Menor. José Ángel Antelo ha repetido en varias ocasiones que "nadie gobernará en Murcia con el apoyo de Vox si no se deroga previamente la ley del Mar Menor”. Sobre si este tema se ha puesto encima de la mesa compartida hoy con el presidente Miras, Antelo no quiso confirmarlo, pero insistió en que esa ley "hay que derogarla para hacer una que cuide del Mar Menor y que cuide también de nuestro campo que está siendo perseguido por las políticas de la Agenda 2030".

Fuentes del PP han informado de que se ha tratado de un encuentro informal "como los muchos que tiene el presidente con políticos y personalidades destacadas de la Región de Murcia". Se desarrolló, indican, "con plena normalidad en una de las plazas más frecuentadas del centro de la ciudad de Murcia".