«Hubo una época en la que me sentí mal, me sentí muy mal. Había días en los que me quedaba solo en casa, no quería salir a la calle porque no estaba bien». Así lo cuenta Juanjo Hernández, un vecino del barrio murcianos de Vistabella de 75 años que vive solo.

Juanjo es usuario del programa Siempre Acompañados de la Fundación LaCaixa y Cruz Roja con el que, según cuenta, ha recuperado la vitalidad gracias a las actividades en las que se ha implicado. Aunque tiene tres hijos, entiende que «ellos tienen sus vidas y bastante llevan encima con el trabajo y sus familias». Para este usuario la etapa de la pandemia de coronavirus «fue muy dura», unos momentos «en los que me veía muy solo en casa». Antes de la covid Juanjo Hernández participaba en varias actividades de la Fundación LaCaixa como voluntario, pero la crisis sanitaria lo cortó todo de raíz y volvió a LaCaixa como usuario para que le ayudaran a él a través de este nuevo programa en un momento en el que no se encontraba bien. Ante un situación tan complicada, este murciano recomienda salir. «Hay que hacer el esfuerzo de salir a la calle, buscar qué hacer, hablar con los vecinos y estar ocupado», explica. Al tiempo que reconoce que «yo escapé de esta situación gracias a la Fundación LaCaixa y Cruz Roja». Recuerda que tras su vuelta tuvo una reunión con Pablo, uno de los encargados del programa en Cruz Roja, «hablamos varias veces y nos veíamos una vez a la semana, pero también aprovechaba para desayunar algunas mañana con otros compañeros». Este usuario tiene claro que si te implicas en algo «al final conoces gente, haces amigos, mi experiencia ha sido muy buena», dice. Juanjo Hernández participa como voluntario en el programa con jóvenes con medidas judiciales en medio abierto un día a la semanas, chicos con los que realizan actividades de lectura y que se usa como excusa para generar un espacio de comunicación intergeneracional. «Para mi este programa es admirable, ya que cada uno de estos chicos tiene sus circunstancias personales, pero si les das opciones y la oportunidad de opinar sobre cualquier tema te sorprenden. Son jóvenes listos», explica. En este caso también recuerda, emocionado, una experiencia que tuvo con ellos cuando acudieron a un acto que tenía en Murcia el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque. «Yo me tuve que marchar antes de que terminara, pero ellos se quedaron a que le firmara un libro dedicado a mí y se hicieron una foto junto a Del Bosque para regalármela. Fue todo un detalle y me enorgullezco mucho de ellos», afirma. Juanjo cree que «la soledad es algo circunstancial, no es algo que sea para siempre y se puede cambiar esta situación», para ello dice que quienes se vean en esta situación deben hacer por «moverse, preguntar, hablar, buscar algo que hacer. Seguro que hay mucha gente deseando que le hablen y sólo hay que dar el paso y saludar cuando vas por la calle o entras a una cafetería», insiste visiblemente emocionado. Exigen cambios que faciliten un envejecimiento activo y saludable La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y la Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) han pedido a las autoridades que hagan los cambios necesarios para facilitar un envejecimiento activo y saludable a aquellos ciudadanos que tienen más de 65 años. A través del ‘Manifiesto por el Envejecimiento Activo y Saludable’ se ha reivindicado la puesta en marcha de cuatro líneas de actuación urgentes y centradas en la lucha contra el edadismo, la discriminación por razón de edad. «El inevitable incremento de la población mayor en las próximas décadas hace imprescindible una actuación decidida de las administraciones y de los gobiernos en el muy corto plazo», ha dicho la presidenta de Ceoma, Sabina Camacho. En el escrito piden la creación de un Plan Nacional sobre envejecimiento saludable, la promoción de acciones preventivas que faciliten un envejecimiento activo y saludable y ayude a prevenir la dependencia y el establecimiento en nuestro país de un único calendario vacunal armonizado y equitativo. «Se trata de potenciar que las personas mayores se queden en su domicilio el mayor tiempo posible, y cuando finalmente lleguen a las residencias, sea un sitio en el que fomenten su autonomía y no un sitio en el que pasar el final de sus días», ha explicado Camacho. La presentación ha tenido lugar en el marco del ‘Día Internacional de las Personas con Edad’, en el cual han tenido lugar manifestaciones de CCOO y UGT en todas las capitales para pedir una atención a la dependencia de calidad y residencias dignas. Con el manifiesto, Ceoma responde al llamamiento de la OMS para implicarse en la protección de su salud y derechos humanos y garantizando que las personas mayores tengan cubiertos los recursos mínimos a nivel económico, social, sanitario y asistencial.