Un año de conflictos para poner NNGG al servicio de López Miras

El candidato a presidir Nuevas Generaciones de la Región de Murcia, Antonio Landáburu, ejerció ayer en Lorca su derecho a voto en el proceso de elección del presidente de la formación juvenil, en donde él es el único aspirante. Su proyecto, dijo, recoge más de 500 propuestas de los jóvenes de NNGG «para nutrir el proyecto político de Fernando López Miras».

Landáburu, que presentó hace dos semanas 714 avales, asegura haber mantenido reuniones con todos los municipios para «plasmar las ideas e inquietudes de los jóvenes para seguir contribuyendo a impulsar las políticas de libertad que queremos para esta Región». Además, señaló que «los congresos son el mayor órgano de participación».

Ya no hay competencia

Fue hace casi un año cuando la presidenta de las juventudes del PP, Beatriz Fanjul, anunció la convocatoria de un congreso en la Región (el último fue en 2015 y deberían de celebrarse cada tres años). Entonces, el único que anunció su intención de presentarse fue Aitor Jiménez, concejal del PP en Jumilla. Sin embargo, prefirió no presentarse una vez se convocó el congreso.

No solo eso. Jiménez tiene claro que su futuro no está en las filas del Partido Popular: «Después de haber vivido esta etapa tan oscura, no continuaré como concejal en la próxima legislatura, pese a que ahora soy número tres en mi municipio». «No necesito la política para nada, no voy a vivir de esto, tengo mi propia empresa desde 2017 y es la que me da de comer», subraya.

El jumillano denuncia que durante los últimos meses ha sufrido «coacciones» por parte de miembros de la formación, que buscaban persuadirle de que se presentara. «No solo lo han hecho conmigo. Se han asegurado de que pudieran celebrar un congreso del que saliera una persona afín a Miras. Han ido municipio a municipio, chantajeando a chavales de 20 años», lamenta.

Landáburu opta a ser presidente el próximo 15 de octubre en el XIV Congreso regional de NNGG. «Es el momento de ilusionar y conectar, tanto dentro como fuera de la organización», afirmaba ayer mismo. Y agregaba: «Quedan 240 días para que la Región se tiña de azul y en todos los ayuntamientos haya un alcalde del Partido Popular para seguir dando soluciones a los problemas de los jóvenes murcianos».