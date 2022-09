El abono de la última nómina ha generado un gran malestar entre los médicos de familia de la Región de Murcia, quienes consideran que la Consejería de Salud «no ha cumplido con su palabra» y no ha abonado el complemento que prometió para los facultativos de Atención Primaria que cubrieran a sus compañeros durante las vacaciones de verano.

Salud anunció a mediados del mes de julio, ante la falta de profesionales en centros de salud y consultorios, que el complemento de ‘asumecupos’, el que se paga a los facultativos por asumir a los pacientes del cupo de otro compañero mientras éste no está, sería de 100 euros diarios si se trataba de la misma jornada laboral y de 233 euros diarios si se atendía a esos pacientes en otro horario, en este caso de tardes.

Sin embargo, «las nóminas de los compañeros facultativos de Atención Primaria no han reflejado este aumento y las expectativas de recompensa por el sobre esfuerzo realizado no se han visto cumplidas», según denuncian desde el Sindicato Médico Cesm.

Por ello, dicen que «los facultativos nos sentimos engañados y estafados por parte de una Administración que no tiene en cuenta el esfuerzo de nuestro colectivo a la hora de asumir cupos en mismo y distinto horario en Atención Primaria». Un trabajo que dicen hacer de forma «obligada», ya que no hay médicos disponibles para contratar en bolsa de trabajo y «esto no se corresponde con el aumento en las retribuciones que se trasladó a los equipos de Primaria».

Desde Salud responden que «el SMS sí que ha pagado lo que se recoge en la comunicación interior que se envió a todas las áreas el 6 de julio de 2022 sobre el pago de ‘asumecupos’ en verano».

A lo que añaden que el ‘asumecupos’ se encuentra recogido en el acuerdo de retribuciones del personal del SMS y es una herramienta de gestión que permite sustituir al personal titular ausente cuando no es posible efectuar la sustitución por personal temporal nombrado al efecto.

La portavoz del Sindicato Médico, María José Campillo, explica que «el SMS ha dividido este plus por días naturales cuando había que hacerlo por días hábiles», lo que supone una merma en las retribuciones, al tiempo que apunta que las tarifas con las que se está pagando son las que existen desde hace 12 años.

«Desde Cesm pedimos que se hiciera una interpretación más generosa de este complemento, petición que finalmente no se ha tenido en cuenta», afirma.

Por ello, el Sindicato Médico reclama un nuevo acuerdo de retribuciones para las sustituciones de Primaria «ante el malestar que existe» e indica que Galicia acaba de aprobar que quien cubre a otro compañero cobrará el 100% de las retribuciones del facultativo al que está cubriendo. «Algo de lo que deberíamos tomar ejemplo», dicen desde la organización.

El doctor José Gómez, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales en la Región de Murcia, sostiene que «existe un malestar generalizado entre los médicos de familia por una promesa que se ha incumplido desde la Consejería», ya que «se ha pagado el ‘asumecupo’ de 2010, sin aplicarle ninguna actualización y eso no se puede consentir».

Así, critica que «se han dado instrucciones ambiguas y cada área de salud lo ha abonado de forma diferente», ante lo que insiste en que «el SMS no lo ha podido hacer peor, tiene muy descontentos a todos los profesionales y está claro que los médicos de familia no vamos a estar más para salvarles».

Por su parte, el coordinador centro salud Jesús Marín de Molina y portavoz del movimiento de coordinadores de Primaria que se originó en primavera, Juan Francisco Menárguez, reconoce también que hay «insatisfacción» entre los facultativos porque «la Consejería no está cumpliendo las medidas a las que se comprometió» y advierte de que podrían plantear algún tipo de actuación.