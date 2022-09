El Ministerio dictará sentencia sobre el plan del Tajo en un mes

A finales de octubre o principios de noviembre el Ministerio para la Transición Ecológica pretende tener listas las evaluaciones ambientales de los planes hidrológicos de las cuencas españolas, último trámite antes de mandarlos al Consejo Nacional del Agua y posteriormente al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. El visto bueno definitivo a los nuevos planes de cuenca lleva retraso. Estos deberían estar aprobados desde el pasado mes de mayo, pero poco a poco se han ido aplazando.

Estos últimos trámites que debe cumplir Transición Ecológica sirvieron de pretexto a la ministra Teresa Ribera para asegurar que revisaría los caudales ecológicos planteados para el Alto Tajo. De seguir adelante con la previsión del Gobierno central, este mayor aporte desde la cabecera a los tramos de Aranjuez, Toledo y Talavera supondrían un recorte de 105 hectómetros cúbicos anuales al Trasvase Tajo-Segura a partir de 2027. A este condicionante se suma, además, las demandas de agua para abastecimiento por la Tubería Manchega, el cambio en las reglas de explotación del acueducto ya aprobadas o el cambio climático.

En tal caso, tras el visto bueno del Ministerio, los planes pasarán por el Consejo Nacional del Agua, donde no se esperan muchas sorpresas, ya que el departamento de Teresa Ribera tiene mayoría para poder sacar los planes, aunque las decisiones de este organismo no son vinculantes. Tras esto, Transición Ecológica no pretende que la aprobación definitiva de estos planes se alargue hasta comienzos de 2023, por lo que pretende tenerlos publicados en el Boletín Oficial del Estado antes de que acaba este año.

Nadie sabe nada

Por el momento, nadie tiene confirmación (aunque previsiblemente no habrá sorpresas), de qué ocurrirá con los caudales mínimos del Tajo. A consultas de este periódico, el Gobierno manchego niega que el Ministerio les haya comunicado que el plan del Tajo tiene el ‘ok’ definitivo. Tampoco sabe nada el Ejecutivo regional.

Desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto (Scrats), no dudan en que el Ministerio informará primero de su decisión al presidente manchego, Emiliano García-Page, a quien los regantes culpan de ser el motor político de este recorte al Trasvase.

El Partido Popular murciano reclamó ayer al Gobierno de Sánchez tener en cuenta las alegaciones presentadas por el Gobierno regional, las asociaciones profesionales agrarias y el Scrats al plan del Tajo, y que si no, sería «la muerte del Trasvase Tajo-Segura». El líder valenciano Ximo Puig volvió a recordar ayer que llevará a los tribunales cualquier decisión que perjudique al acueducto.