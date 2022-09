"La Región de Murcia no tiene hoy un presidente imputado ni aforamientos privilegiados para los políticos gracias a Ciudadanos. Un presidente tránsfuga no es muy decoroso tampoco, pero contra la corrupción no podemos ceder ni un ápice", ha declarado este martes María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos, ante el inicio del juicio a Pedro Antonio Sánchez por el caso Auditorio.

La líder de la formación liberal ha señalado que fue su partido el que consiguió en 2017 que Pedro Antonio Sánchez dimitiera tras ser imputado por una jueza de Lorca y un juez de la Audiencia Nacional por los delitos de fraude a la administración, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, cohecho y revelación de información en los casos Púnica, recurrido por la Fiscalía, y Auditorio. Por los delitos imputados al expresidente de la Región en el caso Auditorio hoy la fiscalía pide hasta 2 años y medio de cárcel y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Ciudadanos apuesta por la "tolerancia cero" con la corrupción y considera que "las administraciones deben estar gestionadas en todo momento por personas libres de toda sospecha, de forma que un político imputado por la justicia debe dejar su cargo hasta que ésta lo aclare, reincorporándose a la política activa en caso de ser absuelto", y cree que el juicio a Pedro Antonio Sánchez debe "servir de ejemplo para que todos los políticos sigan este digno camino". Ros considera que "si Pedro Antonio Sánchez es encontrado culpable, deberá pagar por ello". No obstante, señala que "si es declarado inocente y absuelto nos alegraremos por él y su partido deberá reintegrarlo a la política activa".