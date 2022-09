Marta Cantabella trabaja como administrativa en el hospital La Vega de Murcia y estudia Enfermería. Compagina su empleo con los estudios y con las prácticas de la carrera, que la obligan a realizar "dos jornadas". Con 27 años se ha convertido en una experta en "la gestión del tiempo", que ha tenido que aprender a administrar cada momento libre para preparar los exámenes y descansar dejando espacio para salir con su pareja "los fines de semana". Antes de empezar a trabajar ya había estudiado otra carrera, pero no llegó a estar convencida de que fuese lo que le gustaba y optó por volver a la universidad. Cuenta que el secreto para mantener el ritmo frenético en su vida es "la planificación. La única forma de conseguirlo es con organización y con una mente positiva; si no, te destruyes tú sola".

Marta Cantabella explica que al acabar el Bachillerato había estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, pero al poco tiempo se dio cuenta de que no le acababa de gustar. "Dudé entre hacer un máster y estudiar maquillaje y me decidí por el maquillaje. Me fui a Madrid y me dediqué un año a prepararme. Al volver empecé a trabajar en el hospital La Vega".

Ahora está estudiando el último año de Enfermería y, después de haber hecho prácticas en diferentes servicios hospitalarios, asegura que cada día está más segura de haber acertado. "Cuando tienes 18 años y llega el momento de que elegir una carrera resulta difícil. Quien tiene una vocación desde pequeño lo ve claro, pero no era mi caso", recuerda.

Reconoce que se decidió a hacer Enfermería "sin ninguna expectativa, pero me gustó muchísimo. Y cuando empecé las prácticas, me encantó. Hay muchas cosas que he tenido que sacrificar, pero sabes que son cuatro años y te adaptas. Al principio no me veía capaz, pero me ha encantado la carrera, aunque no puedo sacar las mejores notas del mundo y no tengo sobresalientes".

También apunta que su empresa le ha dado muchas facilidades para poder compaginar su trabajo con los estudios, ya que de no haber sido así lo habría tenido muy difícil. Ha pedido una reducción de jornada y ha cambiado supuesto de trabajo por la centralita, que le da una mayor flexibilidad, porque en este curso las prácticas son a jornada completa. Incluso se plantea pedir el mes sin sueldo que el hospital le permite una vez cada año. "Me he cogido las vacaciones en septiembre para tener más tiempo. Sales de trabajar en un hospital y te vas otro. Tienes que gestionar muy bien el tiempo y, si sabes que tienes dos horas para estudiar, hay que aprovecharlas al máximo".