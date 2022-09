Somos Región pasa a llamarse 'Por mi Región' con el objetivo de "asumir un cambio de ciclo pero sin perder la esencia regionalista", según han informado este lunes la presidenta y el secretario general de la formación, Pilar García y Pablo Ruiz Palacios, respectivamente.

Para los responsables de la formación, "no se trata de un cambio de cara ni de un capricho, la decisión se toma tras un periodo de reflexión y tras consultar a nuestros afiliados y simpatizantes".

Igualmente, han advertido de que "no se trata de una ruptura, sino que representa un salto de etapa", lo que implica "una renovación que asumimos sin perder nuestra esencia, nuestra identidad y nuestra razón de ser".

En este sentido, Ruiz Palacios ha manifestado que "nuestro fundamento sigue siendo el mismo, el regionalismo, el trabajo por conservar y por hacer más grande esta Región, adormecida por tanta inercia política. Y no solo por o para nosotros sino por y para las generaciones futuras".

"Con el nombre de Somos Región hemos concluido un ciclo, y ahora toca ir mucho más allá y por ello hemos decidido que Por mi Región sea el nombre con el que se reconozca a todos aquellos que se sumen a esta formación dispuestos a aportar su granito de arena en favor de esta tierra. Es un nombre con más fuerza y representa mejor nuestra esencia, pero también es una declaración de intenciones, porque todo nuestro trabajo es y será por mi Región, por una Región que tanto necesita una apuesta clara, decidida y valiente", ha apostillado.

Según los dirigentes del partido, el cambio "también implica una mayor apertura de la formación, que siempre estará abierta a ciudadanos y ciudadanas de cualquier ideología, y que quiere ser una alternativa fresca, especialmente orientada a reivindicar el territorio, el patrimonio y la idiosincrasia de esta región".

Al respecto, han explicado que "ya está bien de escondernos y de dejar que nos escondan. Esta Región tiene mucho que decir, mucho que mostrar y mucho terreno que ganar. Tenemos la responsabilidad de dejar de estar en el furgón de cola en índices educativos, sociales o económicos", sobre todo, añaden, cuando tenemos a tantas personas con una calidad profesional incuestionable, hombres y mujeres nacidos y crecidos en nuestra tierra que están triunfando a nivel nacional e internacional en deporte, en arte, en empresa, en investigación".

Asimismo, han declarado que "es la hora del regionalismo, de valorar lo que tenemos y lo que somos, de potenciarlo, de protegerlo y de ponernos en el mapa, porque ni somos el sur de Valencia ni el norte de Andalucía, somos la Región de Murcia".

Igualmente, los responsables de Por mi Región han destacado "la libertad de esta formación para tomar decisiones por el bien común sin tener que esperar órdenes o el beneplácito del partido en Madrid. No estamos atados a disciplinas de partido ni a cesiones que siempre favorecen a otros territorios. Somos de aquí, vivimos aquí y conocemos la realidad de esta Región, estamos a pie de calle sin despachos desde los que mirar de lejos a la gente".

Por último, han apuntado que "no podemos volver a fiarlo todo al programa electoral del PP que no cumple mandato tras mandato. El PP ha demostrado que no es fiable y que tiene las manos atadas. No hay más que escuchar las palabras del otro día en Murcia de Núñez Feijóo apostando por infraestructuras hidráulicas que ni nombró cuando en esta Región tenemos un sector productivo que no se basa solo en la agricultura".