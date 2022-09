Los últimos años para Pascual Parrilla han transcurrido entre homenajes y reconocimientos merecidos mientras poco a poco se iba desligando de su labor en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, en el que llevaba instalado desde 1977 y donde fue una de las piezas clave necesarias para impulsar al centro sanitario hasta el Olimpo de la sanidad española. El cirujano y jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva de la Arrixaca durante más de 40 años terminó la carrera de Medicina con 21 años y llegó al estatus de Catedrático de Cirugía en la Universidad de Murcia con 29, el más joven de España. Antes, a los 15 años, logró ser el alumno de Medicina más joven del país, señal más que clara de lo que iba a ser su carrera profesional dentro del campo sanitario.

Fue impulsor de la Unidad de Trasplante Hepático y Pancreático y de Cirugía Esofágica, desde donde llevó a cabo más de mil trasplantes de hígado. En total, el doctor de doctores llegó a acumular más de 8.500 intervenciones quirúrgicas, entre las que se encuentra la apendicitis aguda de su mujer.

Delante de presidentes, ministros y consejeros ensalzó siempre este campo profesional, del que siempre defendió que era la joya de la corona dentro de la sanidad en España. Él logró que cualquier ciudadano que necesitara de un recambio de órganos no tuviera que marcharse a otros hospitales de España. "Lograr que el hígado de una señora de 80 años que se ha muerto en Albacete sirva para salvar la vida de un joven de 40 años en Murcia con cirrosis y un hepatocarcinoma, del que se va a morir, es algo que cuando terminas de trasplantar no acabas de creértelo; te crees Dios, si pudieras, volarías", llegó a señalar en 2016 a este periódico.

Desde esta semana, el nombre de Pascual Parrilla (Torrent, Valencia, 1945) quedará para siempre ligado al Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, del que fue director desde el año 2011 hasta el 2018. Durante el acto, que estuvo presidido por el presidente regional, Fernando López Miras, y el actual director del IMIB, Pablo Ramírez, al cirujano le acompañaron grandes amigos y compañeros de profesión como el doctor Ricardo Robles, quien le relevó al frente del equipo de trasplantes del Hospital Virgen de la Arrixaca, junto con los cirujanos Francisco Sánchez, Luisa Martínez del Haro (primera Catedrática de Cirugía en España) y Ángeles Ortiz.

El IMIB, referente en España en la investigación sanitaria y gestionado por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS), desarrolla su actividad científica a través de 56 grupos de investigación distribuidos en las áreas de Hematología y Oncología Experimental; Genética Clínica; Enfermedades Cardiovasculares y Respiratorias; Enfermedades Digestivas y Endocrino-Metabólicas; Neurociencias y Órganos de los Sentidos; Epidemiología, Salud Pública y Servicios de Salud; e Inmunología, Microbiología y Enfermedades Infecciosas. El cirujano siempre aseguró que "hay que traer profesionales a la Región de Murcia y no dejar que los investigadores se marchen a otras regiones".

Parrilla siempre ha defendido que la sanidad pública española es la mejor que ha conocido de todas las que ha visitado a lo largo del mundo: "Y he visitado muchos países". En esos 40 años al servicio de la Medicina en Murcia, Parrilla pudo haberse marchado a otras comunidades con ofertas suculentas para dirigir grandes equipos de cirugía: "Me pude volver a Valencia seis años después de llegar aquí (Murcia), pero ya no quise, ya había formado mi equipo. De los 31 cirujanos que componen ahora mi servicio, todos ellos han sido alumnos y residentes míos. A todos los he formado yo. La calidad de un servicio depende del equipo humano", llegó a declarar en una entrevista.

En su faceta académica, como catedrático de Cirugía de la UMU ha contribuido a la formación de la mayoría de los profesionales que desarrollan su actividad en la Región desde hace más de 40 años. Además, ha llevado a cabo una extensa actividad científica e investigadora que ha situado el Servicio de Cirugía que dirigió como el de mayor producción científica del país, con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. En cuanto a formación, de Parrilla dijeron que a muchos cirujanos les hizo "más médicos y más clínicos".