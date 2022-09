La Asamblea General de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) ha propuesto a las administraciones españolas y europeas establecer una moratoria a las normativas más restrictivas que se han establecido para el sector primario.

El objetivo de esta demanda es "disponer de una mayor flexibilidad, menos imposiciones de carácter ideológico o escaso rigor técnico, y plazos más adecuados para que productores y empresas puedan adaptarse".,

Así lo manifestó el presidente de Proexport, Mariano Zapata, quien ha explicado que los productores "necesitamos más ponderación y mesura en todo cuánto afecta a la agricultura y los retos ambientales, o contribuiremos al abandono del campo y a crear conflictos artificialmente, en lugar de aplicar soluciones aceptadas por todas las partes",

No obstante, Zapata ha querido lanzar un mensaje de optimismo durante la clausura de la asamblea general de Proexport afirmando que "no es el momento de echar pie atrás por más que crezcan las dificultades". "No será fácil, pero en 2022-23 seguiremos creando mucho bienestar a nuestro alrededor", ha añadido.

En su opinión, en la actual coyuntura "producir alimentos se está convirtiendo en una verdadera profesión de riesgo", describiendo de esta forma la difícil situación a la que se enfrenta el sector en un contexto de incertidumbre, acuciado por la inflación y la subida de costes de producción.

La Asamblea de Proexport, que ha tenido lugar en el Auditorio y Palacio de Congresos de Águilas bajo el lema "Avanzar es nuestra naturaleza", ha sido clausurada por el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, a quien el presidente de los productores y exportadores hortofrutícolas de la Región ha pedido que "no baje la guardia en defensa de los intereses regionales y los de este sector, cuyas necesidades conoce sobradamente",

Zapata ha denunciado la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica por sus trasvases cero o por su negativa a extraer agua del acuífero cuaternario para mejorar la situación de Mar Menor, en contraposición de la del Ministerio de Agricultura que va a destinar 500 millones de euros en modernizar las comunidades de regantes en todo el país.

En este punto, ha dicho no comprender que ambos ministerios "no trabajen en la misma línea", al tiempo que ha manifestado su deseo de que ambos departamentos del Gobierno central "se preocupen más por ayudarnos a compatibilizar agricultura y medio ambiente desde el diálogo y el consenso con el sector, no desde el enfrentamiento".

Por su parte, el presidente de la Comunidad Autónoma ha hablado de la incertidumbre a la que se enfrenta el sector agrario regional, pero se ha mostrado convencido de que "encontrará una manera y una oportunidad de crecer en esta situación, ante tantas dificultades".

Entre ellas, López Miras se refirió el incremento "insostenible"· de los costes de producción, así como la falta de agua, asuntos sobre los que abogó por medidas estructurales que palíen el alza de los costes, así como por un pacto nacional por el agua que dé certidumbre a los productores agrarios.

La Región de Murcia fue, tras Andalucía y la Comunidad Valenciana, la tercera autonomía en exportación hortofrutícola del país en 2021. En el primer semestre de este año registra una caída del 7% en las cantidades exportadas debido a la climatología adversa de marzo y abril, por lo que las previsiones apuntan a que la campaña que finalizó en agosto tendrá también un ligero descenso.

El 60% de las lechugas, coles, apio, espinacas y uva de mesa españolas que se venden en el extranjero se producen en la Región de Murcia, así como más del 50% del melón y limón.