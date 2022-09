"He invitado al presidente de Vox Murcia y le he pedido que dé difusión a la conferencia", aseguraba Macarena Olona hace un par de días en sus redes sociales. Todavía no se había hecho efectiva la ruptura total entre el partido y la exdiputada del Congreso de los Diputados, que ofrece una charla este viernes por la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Murcia (UMU) sobre "la inconstitucionalidad de los estados de alarma".

"Este es el fin del camino", lamentaba este jueves Iván Espinosa de los Montero tras la publicación de una entrevista de Olona en la que afirmaba que su retirada es fruto de purgas internas. Si en febrero, durante la manifestación del campo murciano, se pudo ver a José Ángel Antelo junto a Macarena Olona y Santiago Abascal, este jueves no sucederá lo mismo en la capital del Segura. El líder de Vox en la Región estará por la mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia y después acudirá, según explicó a La Opinión, a un acto programado en Cieza "desde hace más de un mes". Allí tiene pensado pasar "todo el día", ya que mantendrá reuniones con sindicatos policiales, ganaderos, agricultores y "con personas que sufren inseguridad en sus casas". A última hora, añadió, mantendrá "un encuentro con empresarios de Molina". Se perderá así el acto de Macarena Olona, que viene precedido de avisos de protestas, tal y como sucedió en Granada la semana pasada. "Ella puede ir a donde le dé la gana, las veces que quiera y hablar de lo que considere oportuno", afirmó Antelo, que cree que ahora es necesario "defender la libertad de expresión". "Espero que no le hagan un escrache, Vox ha sufrido muchos e incluso nos han tirado piedras. Quien no quiera escucharla, que no vaya", consideró el presidente regional de Vox. Sánchez Serna abogó ayer en el Congreso por "mantener a la extrema derecha alejada de la universidad pública" Con todo, la Asamblea de Estudiantes de la UMU ha convocado una movilización contra la charla. "Fuera fascistas de la pública" es el lema de la concentración. El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, cargó este jueves en el Congreso de los Diputados contra la presencia de Olona en la UMU y pidió "no regalar ni un segundo para los discursos de odio en el ámbito universitario ni ceder ningún espacio para el fascismo en la universidad democrática". El diputado aseguró que la ley de universidades que se está debatiendo en el Congreso "va a hacer mucho por la educación superior" y añadió que "la mejor manera de luchar por la universidad pública es mantener a la extrema derecha alejada de ella", algo que "la comunidad universitaria ha entendido perfectamente". "Las cosas vienen y van" José Ángel Antelo afirma que, aunque con su excompañera de partido ha tenido "buena relación", "las cosas vienen y van", las "circunstancias mandan" y "los caminos se separan". Reconoce que "es una pena" lo ocurrido con Olona, "una mujer que ha hecho tanto en el Parlamento", pero "Vox tiene compromisos que cumplir" y, "en la vida, nada es para siempre". Tal y como dijo el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, Olona tuvo, "por desgracia, un problema del que se ha recuperado rápidamente". Tras comunicar que volvía a la Abogacía del Estado, "Vox sigue su camino porque somos un instrumento para dar a España una alternativa a todas estas políticas de la Agenda 2030 que vienen machacando el futuro de nuestra Región". Tampoco espera que la marcha de Macarena Olona tenga efectos electorales negativos para su formación, y asegura que "eso es lo que le gustaría a los partidos de la Agenda 2030, junto a grandes medios de comunicación". Ante eso, asegura que en Región su partido "no para" de crecer.