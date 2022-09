La Región de Murcia reclamó nuevamente este miércoles por la tarde ante el Ministerio de Sanidad la necesidad de disponer de un plan de medidas urgentes para contribuir a paliar el déficit de profesionales sanitarios que existe actualmente en todo el territorio nacional. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, trasladó de nuevo esta petición durante su participación en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, Pedreño exigió para la Región de Murcia una dotación de fondos económicos de procedencia estatal "que puedan ser destinados a la contratación de profesionales en el ámbito de la salud tanto en Atención Primaria como para la salud mental".

"Desde el Gobierno regional somos muy conscientes de las necesidades de la sanidad que merecen los murcianos y, por ello, no vamos a dejar de insistir en reclamar unos fondos que resultan imprescindibles para la contratación de profesionales", manifestó el consejero.

En este sentido, Pedreño explicó que "el Ministerio no asume esta necesidad que, a día de hoy, constituye la principal reivindicación del Gobierno regional, ya que los 5,7 millones de euros que el Gobierno de España remite para Atención Primaria no podrán ir destinados al capítulo de Personal", indicó Pedreño, quien añadió que, "además, desde el Gobierno de España no se ha destinado ni un solo euro a fondos covid en 2022".

Hay que recordar que el pasado martes el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España alertó de que Murcia es la comunidad con la peor ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes del país, con 463, cuando la media española está en 625 y la europea en 827. La Comunidad necesitaría incorporar 5.538 profesionales para llegar a la media de nuestros vecinos europeos.