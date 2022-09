La Asamblea Regional ha rechazado este miércoles la toma en consideración de la Proposición de Ley del Parque Regional del Mar Menor que traía Podemos a debate. Los votos de los morados, socialistas y naranjas (21) no han sido suficientes para dar luz verde a la tramitación de la norma ante el rechazo de los 23 diputados del PP, Vox y expulsados de Cs y Vox.

Para la portavoz de Podemos en el Parlamento murciano, María Marín, "queda claro de qué lado está el PP y sus acólitos: están con la agroindustria, las macrogranjas y la especulación inmobiliaria".

La diputada ha reconocido que "un parque regional no es la solución perfecta" para la laguna salada, pero ha recordado que, gracias a que el Saladar de Lo Poyo tiene reconocida la categoría de parque natural, la justicia tumbó el proyecto de Novo Carthago y hoy está imputado el consejero Cerdá, del PP. Por el mismo motivo, ha añadido, Cabo Cope se salvó del "megaproyecto urbanístico de Marina de Cope y hoy es una reserva marina". Asimismo, "la pala no entró a Calblanque, a pesar del empeño de Ramón Luis Valcárcel", ha insistido, porque es también parque regional.

"La legislación medioambiental les estorba. Con un parque regional se acaban los pelotazos, los nitratos del 'lobby' de la agroindustria y las macrofiestas de sus cargos públicos, concejales del Partido Popular, en espacios protegidos como la isla del Ciervo", ha espetado a la bancada popular.

Pese a la derrota, y conocedora de que no podrá volver a presentar una proposición de ley en este sentido en lo que queda de legislatura, ha hecho una advertencia a los diputados: "Vamos a seguir aquí. Con el Mar Menor y sus asesinos, ni olvido ni perdón".

Durante su turno de exposición, Marín invitó a los diferentes grupos parlamentarios a "recuperar el consenso" y a reconocer el Mar Menor "como nuestra octava maravilla", ya que se podría convertir en el octavo parque regional de la Región de Murcia.

La consideración del frágil ecosistema como parque natural es necesaria para Podemos porque considera que "la agroindustria y el turismo de borrachera campan a sus anchas" y a que la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que tildan de "pacto del nitrato", "es insuficiente".

Marín afirmó que "sería un escándalo que en el Senado, a más de 400 kilómetros, se den pasos para salvar el Mar Menor, mientras que en esta Asamblea, a unos metros, no protegiéramos la laguna". Se refería la diputada a que en la Cámara Alta está celebrando el último trámite para dotar a la laguna de derechos propios.

El diputado socialista Manuel Sevilla aprovechó su turno de intervención para criticar la gestión del Gobierno de López Miras en el Mar Menor, llegando a poner en duda el destino de los fondos europeos que debieran de haber sido invertidos en la laguna salada.

"Los ciudadanos no aguantan sus políticas y han reaccionado. La mejor prueba es la ILP que se debate hoy en el Senado", señaló. "Hoy todos somos amigos de la ILP, pero en San Pedro y San Javier no votaron a favor. Gracias a los socialistas, la ILP está donde está", quiso remarcar.

Del mismo modo, subrayó el "compromiso del Gobierno de España con el marco de actuación en el Mar Menor" ante los 27 años que, en su opinión, "el PP lleva permitiendo que se contamine para favorecer los intereses de unos pocos".

Coincidió con la diputada Marín en afirmar que, si bien es cierto que "el Mar Menor está protegido por multitud de legislación", la situación no mejorará "si el Gobierno de la Región no desarrolla esas leyes".

"Un disparate"

El diputado del Partido Popular Juan Antonio Mata afirmó que la Proposición de Ley del Parque Regional del Mar Menor "es un disparate" y echó en cara al PSOE que no dijera "ni una palabra" sobre ella (aunque luego votó a favor).

"Marín no viene con los deberes hechos", criticó, ya que el informe de los servicios jurídicos de la cámara señala, puso de manifiesto, que "su propuesta hace referencia a normativa derogada, planos incompletos, anexos que no concuerdan, apartados que generan confusión, referencias a artículos que no existen, etc".

Para el PP, "el Mar Menor ya dispone de protección", por lo que la propuesta de Podemos "es innecesaria, irrelevante y destructiva". Según Mata, "pretenden cargarse cualquier posibilidad de desarrollo en varios municipios, ya que prohiben cualquier nuevo uso y actividad". Y ha concluido afirmando que "al Mar Menor lo que le faltan son las inversiones del Gobierno de Sánchez y de Podemos".

Francisco Carrera, expulsado de Vox, ha asegurado que esta proposición de ley no se puede llevar a cabo "ni en la imaginación" porque "no se puede eliminar la presencia y toda la actividad humana en todas las ciudades y pueblos que estén dentro del parque que se quiere crear".

Francisco Álvarez, expulsado de Cs, ha aprovechado para criticar al Gobierno central por mandar "al retrete" el Plan de Vertido Cero. Mientras, "Podemos se saca de la manga este proyecto, que sobre el papel no parece partidista, pero la realidad es más tozuda". El portavoz del Grupo Parlamentario de Cs ha dicho que "esta iniciativa se basa en criminalizar al sector agrícola y a la actuación del Gobierno regional".