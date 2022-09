La falta de cirujanos amenaza con dejar vacíos los quirófanos en los próximos años

La falta de profesionales sanitarios ya se comienza a evidenciar en determinadas especialidades, pero será realmente grave en el caso de Cirugía General en los próximos años, cuando comiencen a jubilarse una gran parte de los cirujanos que se encuentran en activo en los hospitales murcianos y no haya repuesto para ellos. Los quirófanos corren el riesgo de quedar vacíos y no tener quienes intervengan si no se hace una previsión y planificación desde ya.

Así lo indican numerosos especialistas, quienes miran con preocupación las edades medias de algunos equipos, como es el caso de Cirugía General del Morales Meseguer. «Somos uno de los que se encuentra en una situación más crítica», afirma uno de sus miembros. Miralles: «Tenemos un déficit de médicos de base en el sistema» El presidente del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, Francisco Miralles, explica que «tenemos toda una generación de médicos que se jubilará en los próximos años y la falta de relevo generacional de las plantillas de facultativos en la Región afecta a todas las especialidades, incluida la Cirugía General». A Miralles le preocupa esta situación porque «tenemos un déficit de médicos de base en nuestro sistema de salud, del que también hemos advertido durante años, y no se convocan las plazas MIR suficientes para garantizar la asistencia sanitaria a una población que aumenta, con el crecimiento de enfermedades crónicas, con listas de espera, etc». Por ello, considera «urgente tomar medidas inmediatas para que podamos asegurar la atención sanitaria». Según la propia Consejería de Salud, la edad media de los cirujanos generales del Área VI es de algo más de 55 años, por lo que la mayoría de ellos se jubilarán en la próxima década. Algunos de los miembros del equipo de Cirugía General del Morales Meseguer bromean, sin dejar de lado lo preocupante de la situación, y explican como curiosidad que «a una de las compañeras, que supera ya los 50 años de edad, la llamamos de forma cariñosa ‘la nena’ porque es de las más jóvenes». La tasa de reposición por especialidades sitúa en una situación complicada a Cirugía General, ya que es la segunda con una peor perspectiva tras Dermatología. El último informe del Sindicato Médico Cesm ya advertía de que la tasa de reposición media de la Región de Murcia es de 0,87. Es decir, se incorporan 0,87 médicos al sistema sanitario a través del MIR por cada médico que se jubila y deja una plaza vacante, por lo que no llegan a cubrirse todas las plazas. En este ránking la peor situada es Dermatología Médico Quirúrgica, con una tasa de reposición de 0,43 para la próxima década; seguida de Cirugía General, con un 0,59; Psiquiatría, con un 0,7; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, con un 0,71; y Endocrinología y Nutrición, también con un 0,71, entre otras. Se trata de especialidades en las que la cifra de médicos que llegará a la jubilación en los próximos años supera al número de incorporaciones previstas a través del MIR. Planificación en la Arrixaca La situación no es igual en todos los hospitales. En el Virgen de la Arrixaca, por ejemplo, desde hace unos años se está siguiendo un plan con el que tener sustitutos para los cirujanos que se vayan retirando, aumentando el número de residentes que entran en Cirugía General. El responsable del Servicio de Cirugía General de la Arrixaca, el doctor Pablo Ramírez, explica que «nuestra situación no es igual a la del Morales, allí la edad media es muy alta». A lo que añade que «aquí tenemos gente más joven porque en los últimos años hemos incorporado a siete nuevos profesionales y contamos con una pirámide de cirujanos que va de los 30 a los 50 años». A ellos se suman los 15 residentes que se forman en estos momentos en Cirugía General, tres por cada curso de residencia. En este caso, la Arrixaca ha hecho una apuesta decidida por preparar nuevos especialistas y ha aumentado de 3 a 4 el número de MIR que se incorporan cada año de Cirugía General. Pero, no conformándose con esto, tienen previsto pedir al Ministerio llegar hasta los 5 este próximo año. Pablo Ramírez reconoce que Cirugía General «está en una situación complicada», por lo que «aquí, viéndolo venir, estamos intentando poner los medios necesarios para evitar tener problemas en el futuro». El jefe de Cirugía General del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia lo tiene claro, «esto sólo se soluciona formando a más cirujanos y eso es lo que hay que hacer si no queremos vernos en una situación crítica en breve», insiste. También están intentando capear el temporal en el Complejo Hospitalario de Cartagena, donde la edad media de los cirujanos se logró reducir con la apertura del Santa Lucía. La apertura del segundo hospital de Cartagena permitió potenciar el servicio de Cirugía General y «tuvimos ya que hacer una importante incorporación», ya que aumentaron los quirófanos y los procesos, lo que le ha permitido contar a día de hoy con una plantilla de 26 profesionales en el Servicio de Cirugía General, explican desde el centro sanitario. Sin embargo, la realidad que viven la Arrixaca o el Santa Lucía no se repite en el resto de hospitales, donde resulta más complicado cubrir las plazas que quedan vacantes por jubilación. La Consejería de Salud insiste en que es necesario que el Gobierno de España atienda la petición de poner en marcha un plan de medidas urgentes para solucionar la falta de médicos, que garantice la cobertura de jubilaciones y bajas de los facultativos.