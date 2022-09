La Asamblea Regional debatirá el próximo miércoles 21 la admisión de la Proposición de Ley de Podemos para la creación del Parque Regional del Mar Menor.

Se trata de una propuesta, explican desde la formación, que "dotaría a la mayor laguna salada de Europa de todas las garantías para una auténtica protección integral, imposibilitando que sigan llegando vertidos contaminantes hasta sus aguas, impidiendo el urbanismo descontrolando y acabando con prácticas como macrofiestas ilegales de embarcaciones en espacios protegidos, como las que se han producido este verano, amparadas además por el Gobierno de López Miras y con la presencia de cargos públicos del Partido Popular".

La portavoz autonómica de Podemos, María Marín, ha llamado a hacer del miércoles 21 de septiembre un día "doblemente histórico" para el Mar Menor, ya que, además de la Ley del Parque Regional, pasado mañana el Senado someterá al último tramite parlamentario la ILP por la personalidad jurídica. Tal y como ha explicado Marín, la combinación de ambas normativas "haría imposible que continúen impunemente las agresiones contra el Mar Menor, y los culpables ya estarían sentados ante un juez o entre rejas".

Ante las dificultades que supone la actual composición parlamentaria regional, con una "mayoría absoluta artificial construida a base de compra de voluntades de diputados tránsfugas", Marín ha exigido al Partido Popular que "deje de poner trabas" y apruebe la tramitación de la ley para crear el Parque Regional, demostrando así que existe una "voluntad inequívoca" de salvar la laguna.

Además, la portavoz de Podemos ha llamado a los populares a retirar la enmienda que han presentado en el Senado, "con la que sólo buscarían retrasar la personalidad jurídica".

Por último, Marín ha asegurado que no basta con "sacar algas" –en referencia a la retirada de ova– porque "es simplemente un parche" y sirve como excusa al Gobierno regional para no tomar ninguna medida que aborde "la raíz de la contaminación, sus causas, y no sólo sus consecuencias".

"Un Gobierno leal con su tierra y sus vecinos y vecinas siempre debe poner el interés común por encima de los beneficios económicos de unas pocas multinacionales. El miércoles, el Gobierno regional demostrará con su voto si está con la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren proteger el Mar Menor, o si sigue del lado de quienes han destrozado una joya natural y pretenden continuar usándolo como cloaca", ha asegurado la portavoz de Podemos.