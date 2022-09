Antonio Amante: "La Comunidad ha eliminado las subvenciones a las asociaciones estudiantiles"

De un instituto de La Alberca (Murcia) a ser uno de los máximos representantes de los estudiantes en España. Antonio Amante defiende el trabajo de las asociaciones estudiantiles, desde donde, defiende, se logran éxitos en las políticas educativas.

¿Cómo llega un joven de 19 años a ser la voz de los estudiantes en España?

Mi experiencia en la representación empezó hace cuatro años, en el IES Alquibla. Con unos compañeros empezamos a conocer cómo funcionaba la representación estudiantil y las asociaciones en los institutos. Nos asesoramos y contactamos con Femae (Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes), que nos ayudaron a montar una asociación en el centro. Nuestro camino empezó con una participación muy activa, asistiendo a reuniones, teniendo interés, compromiso y dedicándole tiempo personal a este proyecto. Durante el confinamiento me eligieron presidente de Femae, y desde ese punto fue como un proceso personal, de cerrar una etapa y de abrir nuevos proyectos, y entre ellos el de entrar en la junta directiva de Canae a nivel estatal.

¿Qué le motivó?

A nivel general, en la sociedad, hay un prejuicio. Hay un estigma con la idea de que a los estudiantes no se nos escucha, no hacen caso de nuestras propuestas, pero con mi experiencia, al final, sí puedo decir que se consiguen cosas. Hay que tener persistencia, no hay que decaer nunca en un objetivo. Mi meta fue intentar mejorar la vida en los centros educativos para que no sea solo ir a clase, escuchar y fin. Esa motivación de aportar tu granito de arena en algún decreto de becas en el que te puedan incluir alguna enmienda, o cuando se decide modificar la Selectividad y te aceptan la idea de aumentar los tiempos de descanso entre exámenes..., todo eso que propones y lo expones bien, son pequeñas cosas que te ayudan a seguir.

¿Hay un interés real entre los estudiantes por pertenecer a esas asociaciones?

Esta aventura es muy difícil. Las trabas burocráticas que hay en la administración a la hora de constituir una asociación, por ejemplo, implican una cantidad ingente de papeleo que no ayuda nada a un joven de 16 años que quiere empezar en esto. Eso echa a los estudiantes para atrás. Las tasas de las administraciones son también muy abusivas. A veces los estudiantes prefieren participar de forma externa o de la forma más fácil posible. En un informe de la Universidad de Extremadura que completamos desde Canae vimos que existe una tónica general en todas las comunidades a la hora de no regular estas asociaciones para hacer los procesos más fáciles. Nos parece muy grave.

¿Cómo estamos en la Región de Murcia en ese aspecto?

En la Región de Murcia hay un tejido asociativo de estudiantes que aún se mantiene pero por desgracia no está siendo suficiente. Ha influido el problema de sumar más compañeros por culpa de la burocracia y, también, por el impacto del confinamiento y las clases semipresenciales. Nos hemos dado cuenta cómo esto ha repercutido de forma negativa en el interés de la gente por participar. A esto se suma que en Murcia se ha eliminado la partida de subvenciones para las asociaciones de estudiantes que estaban registradas, ya no existe. Los estudiantes que quieren formar una asociación o quieren pertenecer a otras creadas necesitan recurrir a otros medios de financiación para que tengan actividad. La Comunidad no tiene ningún interés en apoyar la participación de los estudiantes en la vida social.

¿Cómo ha comenzado el curso?

El inicio de curso se plantea con muchas incógnitas con la nueva ley educativa a la hora de organizar la actividad académica. Cambian los currículos, la forma de evaluación, las competencias o desaparecen los estándares... Es adaptarse a una nueva norma, pero el problema principal, y es la reivindicación que hace la Confederación, es que deberíamos dejarnos de tanta ley educativa y apostar por un pacto social y educativo.

Desde la perspectiva de los estudiantes, ¿qué impacto puede tener la Lomloe?

El impacto que puede tener la Lomloe en las aulas puede ser el mismo que tuvieron otras leyes educativas. Creo que será bastante poco ese impacto. No se solucionan los problemas reales que existen dentro del sistema, no se hace un cambio sustancial que demanda la comunidad educativa. No se puede realizar ninguna norma sin contar con la comunidad educativa, lo más grave de todo. La gente reclama cambios sustanciales acordados y duraderos, no queremos más cambios que obliguen a reinventarlo todo cada poco tiempo.

Queda por abordar el cambio de la Selectividad...

El borrador de la Selectividad que ha planteado el Ministerio de Educación no nos parece del todo mal, pero hay poca concreción. Más allá de esto, la selectividad, o cualquier prueba que se ponga para poder acceder a unos estudios superiores, no la vemos necesaria cuando ya se ha cursado el Bachillerato y se han adquirido unos conocimientos necesarios. Habría que buscar la forma de que los estudiantes, con el esfuerzo que han hecho, puedan tener la opción de acceder a la universidad con una alternativa, ya que la Selectividad, en la práctica, no mide los conocimientos reales de una persona ni lo que puede demostrar. Es una prueba que se hace en tres días. Hemos intentado hablar con el Ministerio durante mucho tiempo, intentando buscar otras vías. Poco a poco hay avances. Esta propuesta cambia bastante cosas en unos exámenes que son muy memorísticos actualmente.

¿Qué otros retos en el ámbito de la educación son urgentes?

Un empeño intenso después de la crisis sanitaria y las consecuencias sociales de la covid es la salud mental. Hemos sacado manifiestos que han apoyado asociaciones de padres y profesores, para poder solventar estos problemas. Hay que garantizar la estabilidad emocional de los estudiantes. Otro tema que es urgente abordar es el acoso escolar o el cyberbullying.

¿Qué medidas son necesarias implantar para los jóvenes con la inflación y la crisis energética de por medio?

Valoramos positivamente las medidas puestas en marcha que bonifican a los estudiantes como el transporte. Con la beca complementaria de 100 euros al mes tenemos dudas, la hemos estudiado, y nos preocupa y no tenemos claro si esa subvención ha sido un incremento real del presupuesto y no una modificación de la partida que ha ido destinada a ello. Nos conocemos los vacíos legales en este tipo de normas y queremos estar seguros.