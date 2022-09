Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, desgranó este viernes ante los empresarios murcianos que asistían al Foro Avanza de Amefmur sus principales propuestas fiscales y políticas para hacer frente a la crisis provocada por «la mayor inflación que se ha producido en cuatro décadas». Acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de «haber subido los impuestos 26 veces desde 2018, a veces de dos en dos», mientras que apuntó que la Agencia Tributaria recaudará este año unos 30.000 millones de euros más a consecuencia de la subida de los precios, por lo que dijo que hay margen para reducir impuestos y deflactar el IRPF.

Sin embargo, reprochó al Ejecutivo que haya aumentado la deuda pública en 320.000 millones de euros, lo que equivale a una media de «210 millones diarios».

Recordó que la luz es un 60 por ciento más cara que el pasado ejercicio, a lo que se suman el resto de subidas de precios que afectan al gas, a los alimentos y al conjunto de la economía.

Para hacer frente a la situación propone aplicar el plan económico presentado por el PP en el mes de abril, que contempla numerosas medidas relacionadas con la bajada de impuestos a través del IVA y también de la tarifa del IRPF, ya que, hasta el mes de julio la recaudación tributaria del Estado subió en 22.300 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Según sus cálculos, los ingresos tributarios adicionales llegarán a final de año a los 30.000 millones, al tiempo que reprocha al Gobierno «que haya subido 26 veces los impuestos desde 2018».

Núñez Feijóo criticó que, además, el Ejecutivo pida «sacrificios a los españoles» pero no esté dispuesto a sacrificar ni un solo ministerio, ni un director general, ni un secretario de Estado, ni uno de sus 803 asesores. «Cuando un Gobierno no está a la altura de un país, nuestra obligación es estar a la altura del país al que queremos servir», concluyó.

Criticó que España sea «el país colista de Europa» en la recuperación después de la pandemia y dijo que la revisión de los datos del INE lo que muestra no es un mayor crecimiento en 2021, sino una mayor caída del PIB en 2020 y en 2019, lo que indicaría que el retroceso se inició antes de la crisis sanitaria.

Dijo también que España el único Estado que no ha recuperado aún el PIB anterior a la pandemia del coronavirus, lo que coloca a su economía en una situación muy complicada, con una inflación consolidada que está ya teniendo sus impactos en el incremento de los niveles de pobreza.

Considera deficiente la aplicación de los fondos europeos de regeneración puesto que esas ayudas no están llegando a España como deberían y no se han planteado «de forma correcta». Recordó que Europa se ha endeudado en 750.000 euros a través de sus Estados miembros para poner en marcha esos fondos de regeneración, los Next Generation, pero advirtió de que en el caso de España estas ayudas no están revirtiendo la situación . A su juicio, «saber gobernar no tiene por qué ir unido a ganar» las elecciones. Le ha afeó al Ejecutivo central que «niegue la realidad» y «equivoque el diagnóstico», porque ello es «garantía de errar el tratamiento» y por tanto «las posibilidades de mejora son muy limitadas».

También afeó a los socios de Gobierno su división ante la votación del Congreso del jueves sobre la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN y criticó que «el Gobierno se rompa frente al imperialismo ruso».