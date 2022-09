La mayoría de los agricultores ha certificado a tiempo que no contamina el Mar Menor

El plazo de presentación, que había sido ampliado por el organismo de cuenca, terminó este jueves a medianoche. Fuentes de la Confederación Hidrográfica precisaron este viernes que aún no tienen datos sobre el número de expedientes recibidos.

Manuel Martínez apuntó ayer que la comunidad no había podido remitir a la CHS todos los expedientes presentados por los regantes, dado que el registro de entrada se colapsó ante la avalancha que se produjo durante la tarde del jueves. Su previsión es que el envío de las documentación al organismo de cuenca iba a continuar durante la jornada de este viernes e incluso podía alargarse hasta el próximo lunes.

Los ingenieros agrónomos niegan tener encargos pendientes

Los ingenieros agrónomos niegan tener encargos de los propietarios de las parcelas de cultivo del Campo de Cartagena pendientes y consideran que no existe «una situación de saturación» en la elaboración de los informes. El decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Región, Andrés A. Martínez Bastida, ha hecho público un comunicado en el que responde a las afirmaciones de los regantes que se quejan de no han encontrado técnicos para realizar los análisis y las mediciones que debían presentar a la CHS. El decano afirma que hasta este viernes se han registrado 419 encargos en el Colegio. «Según consta en el registro de entrada, no hay trabajos pendientes de atender a la fecha», precisa. Añade que «se mantiene activo un dispositivo especial establecido en agosto para atender en menos de 24 horas cualquier petición» de los agricultores y de «los técnicos que solicitan el visado».