La muerte de la reina Isabel II ha supuesto un impacto emocional y social en todo el mundo. También en Murcia, una comunidad que cuenta con una importante colonia británica, más de 16.400 empadronados. La mayor parte vive en zonas costeras, sobre todo jubilados que se han trasladado a España en busca de un retiro dorado propiciado por el buen tiempo y las buenas condiciones que ofrecen los servicios sanitarios. En Mazarrón existe una de las mayores colonias, 4.500 residentes, Camposol, que ha llegado a conseguir a una concejala en el Ayuntamiento mazarronero, Silvana Elisabetta Buxton, la delegada de Relaciones Internacionales. «Puedo hablar en nombre de la mayoría de la comunidad británica en la Región para decir que el jueves fue un día muy triste para nosotros», señala Silvana Elisabetta, que indica que a pesar de que los últimos achaques en la salud de la monarca hacían presagiar la inminencia de su fallecimiento, «nunca estás preparado para algo así».

«Sabemos que nadie la va a reemplazar», asegura la edil con contundencia, pero tiene la confianza de que el hasta ahora príncipe de Gales «haya aprendido de su madre cómo ser rey, porque ella fue una reina ejemplar durante 70 años; desde que su padre murió en 1952 se comprometió a servir a su pueblo hasta el fin de sus días, que es lo que ha hecho». Destaca Silvana que solo 48 horas antes de su fallecimiento, nombró a la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. En todos sus años de reinado, afirma Buxton, «no se le puede sacar una falta, nada que no sea perfecto».

Sobre el relevo en el trono en favor de Carlos III, advierte que sobre ese tema no puede hablar por parte de todos porque «las opiniones están divididas, algunos piensan que estará a la altura del legado que ha dejado su madre y otros que no, y que incluso la Monarquía británica tendrá problemas». En cualquier caso, la concejala mira ya hacia las próximas generaciones. «Podemos continuar la línea hereditaria y mirar hacia el hijo de Carlos, el príncipe William y su esposa, que son muy apreciados por el pueblo inglés; no es solo Carlos quien representará a la Monarquía, sino toda la familia, y estoy segura de que sabrán superar este momento tan difícil».

Cabe señalar que en algunas redes sociales se está anunciando un memorial en honor a la reina, que se celebrará en Mazarrón el próximo 17 de septiembre.Sin embargo, desde Reino Unido se ha pedido que no se celebre ningún acto hasta después del funeral.

Lynda Baines vive en Los Alcázares. Esta inglesa afincada en la Región asegura que Isabel II ha estado en su vida «desde que nací, así que estoy muy triste por perderla a pesar de su edad». Destaca que su marido «tuvo el honor de servir a la reina como soldado durante 25 años, por lo que nos sentimos muy involucrados con la corona». «Dedicó toda su vida al servicio de su pueblo», destaca esta vecina.

La reacción murciana en Londres a la muerte de la reina fue también notable. Son muchos los murcianos que residen, trabajan, estudian, o visitan durante estos días en el Reino Unido. Es el caso de María Piqueras, una joven murciana de 26 años que vive en el barrio londinense de Marylebone y que está trabajando en su doctorado de Filología Inglesa. María se describe como una fanática de todo lo que tenga que ver con el Reino Unido, la corona británica o la reina Isabel II. «Soy muy friki de todo lo británico», confiesa.

Cuenta a La Opinión que siguió desde una biblioteca el minuto a minuto del estado de salud de Isabel II, a través de las redes sociales. «Cuando vi que los presentadores de la BBC se habían vestido de negro entendí que se trataba de algo muy serio». Cuando salió de la biblioteca notó en las calles una insólita presencia de vehículos policiales y helicópteros. Para cuando llegó a casa ya se había confirmado la muerte de la monarca. «En ese momento me fui corriendo a Buckingham Palace». De camino a la residencia oficial del monarca, María formó parte de una gran marea humana de luto. «Fue un día muy británico pero la lluvia no nos paró y cuando llegamos había un montón de gente de todas las edades y nacionalidades llevando flores, cantando canciones o llorando».Algo que le sorprendió a esta joven fue ver que solo unas horas después de confirmarse la muerte de Isabel II, las tiendas de recuerdos «ya habían sacado a la venta carteles y otros productos con la fecha de inicio y fin del reinado». Según esta murciana, «la reina Isabel es un icono, y los británicos la han sentido como una madre que siempre los ha acompañado a lo largo de los años, por lo que el jueves también murió una parte de ellos».