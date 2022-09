En lo referente a acuicultura, Murcia es una gran potencia nacional. No sólo en este aspecto, claro, pues la Región lo es también a nivel turístico, pero cuando hablamos de producción de pescado para consumo humano, casi nadie rivaliza con las costas murcianas. De hecho, la autonomía es líder nacional en la producción de lubina y es la cuarta que más dorada lleva a pescaderías y restaurantes de todo el país. Además, en la Región se cultiva buena parte del atún rojo que ofrece España y que da de comer a millones de personas en todo el mundo.

Murcia es líder nacional en la producción de lubina y una de las primeras generadoras de dorada

Sentadas las bases tras siglos de acuicultura (los primeros viveros datan de hace 4.000 años), toca mirar al futuro, y ahí entran en juego las enormes potencialidades de la Región. Con apenas 260 kilómetros de costa, que es además una de las más antropizadas del país dada la gran cantidad de actividades de ocio y económicas que se articulan en torno al Mediterráneo murciano, podría parecer que las condiciones no son las mejores. Pero nada más lejos de la realidad: el horizonte que se ve más allá de los próximos años es muy esperanzador para la Región.

Así se asegura en el libro "Innovación en la gestión e investigación ambiental", donde se defiende que es el momento de mirar a nuevas especies y nuevos usos para los animales criados en acuicultura. Entran aquí cuestiones como el uso de microalgas o de bivalvos para el saneamiento de las aguas. De hecho, el Instituto Español de Oceanografía, con sede de San Pedro del Pinatar, desarrolla ya un proyecto para emplear ostras para filtrar las aguas del Mar Menor, tal como explica el jefe de Acuicultura del IEO, Aurelio Ortega.

No es el único proyecto de investigación y desarrollo que han puesto en marcha las universidades o centros especializados de la Región, que es, además, una de las autonomías españolas con más formación al respecto. La UMU (Universidad de Murcia) está implementando un programa y una estrategia conjunta de investigación e innovación en Ciencias Marinas, denominado proyecto ThinkInAzul. El proyecto tiene el objetivo de abordar de forma sostenible los nuevos desafíos en la monitorización y observación del medio marino y litoral, el cambio climático, la acuicultura y otros sectores de la economía azul.

La Universidad de Murcia prepara un proyecto de investigación centrado en el futuro de la acuicultura

Red de investigación

En este sentido, se va a desarrollar una red de investigación, innovación y de transferencia que permita integrar y desarrollar tres líneas básicas de actuación. Los objetivos serán el desarrollo de nuevas tecnologías marinas y terrestres de plataformas y sensores para la adquisición de datos y muestras in situ, así como su digitalización que permita la observación y monitorización del medio litoral para poder evaluar y mitigar el impacto del hombre. Además, la red buscará potenciar el ecosistema nacional de acuicultura para aumentar la eficacia productiva y la capacidad de adaptación al medio sin perjuicio del ecosistema asociado y de la trazabilidad y calidad y seguridad alimentaria de los productos del mar. Los proyectos también incluirán iniciativas de economía azul con las que contribuir al desarrollo económico y la creación de empleo de las autonomías mediante el fomento de la innovación, la potenciación de líneas de investigación emergentes y el fomento de la participación de la sociedad en actividades relacionadas.

Es, por tanto, hora de mirar a nuevos horizontes. Con un ecosistema empresarial ya asentado, ¿por qué no mirar más allá? La acuicultura en mar abierto, que es la predominante en la Región, presenta importantes ventajas "tanto para los peces como para el medio ambiente", según explica Ortega. "Los peces disponen de aguas más limpias y oxigenadas, por lo que se encuentran en mejores condiciones, lo que repercute en su bienestar y en una mejora de su crecimiento. En cuanto al medio ambiente, el impacto es menor ya que se mejoran los rendimientos de los cultivos y los viveros se encuentran más alejados del fondo marino. Además, normalmente son zonas de menor valor ecológico", indica el oceanógrafo. Pero eso no quiere decir que no se pueda buscar la creación de viveros en zonas de interior: la Región cuenta con tres grandes instalaciones acuícolas en el mar, pero con menos tierra adentro, y el futuro pasa por diversificar este tipo de actuaciones. Y también, claro, por la investigación, de la que Murcia es auténtica punta de lanza.

Oportunidades de negocio

La acuicultura genera también importantes oportunidades de negocio. En los viveros trabaja personal especializado como veterinarios o biólogos, sí, pero las instalaciones requieren de fontaneros, electricistas, carpinteros... así como decenas de operarios para trabajar con los peces o en las plantas de procesado del pescado. Más de 40.000 personas trabajan en toda España en un sector que en todo el mundo emplea a unos 12 millones de personas. La oportunidad está ahí, sólo hay que atreverse a lanzarse al agua para cogerla.

La acuicultura genera tejido social y económico, pero también es un puntal ambiental y un elemento imprescindible en el esquema de la alimentación mundial, como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el último informe mundial sobre pesca y acuicultura (Sofia, por sus siglas en inglés), la organización asegura que esta actividad es sostenible y tiene “un gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial”.