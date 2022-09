Los padres murcianos con niños pequeños, de entre 0 y 3 años, contarán este curso con una nueva ayuda para hacer frente al gasto que supone su escolarización en escuelas infantiles. La Consejería de Educación está ultimando el lanzamiento del ‘Chequeguarde’, una subvención con la que podrán recibir hasta un máximo de 1.200 euros por hijo y que será compatible con otras ayudas, como la deducción autonómica en la renta.

La consejera María Isabel Campuzano, que ofreció este miércoles las grandes cifras de inicio el curso escolar 2022-2023 durante un encuentro con los medios en el CEIP Carolina Codorníu de la pedanía murciana de Churra, explicó que serán hasta 3,4 millones de euros los que destine su departamento a este cheque para guardería, destinado a sufragar los gastos de matriculación, escolarización y atención del alumnado de 0 a 3 años.

La convocatoria de estas ayudas se publicará en las próximas semanas, ya que se están ultimando los detalles sobre los requisitos que deberán cumplir las familias para acceder a ellas.

El ‘Chequeguarde’ busca impulsar la escolarización de 0 a 3 años, en el primer ciclo de Educación Infantil, por lo que se calcula que se podrán beneficiar algo más de 3.500 familias, afirma el director general de Centros, Jesús Pellicer. En este caso, adelanta que el objetivo es flexibilizar los requisitos de otras ocasiones y que puedan acceder a ellas familias en las que están trabajando los dos progenitores.

Este ‘Chequeguarde’ forma parte del paquete de los 14,5 millones de euros de ayudas para el estudio del curso 2022-2023, de las que 4 millones de euros irán a las becas de 20.000 usuarios de comedor escolar, 6,5 millones se destinarán a los bancos de libros y se mantendrán 420 rutas de transporte escolar.

Dentro del impulso a la escolarización de 0 a 3 años, Educación ha previsto la construcción de ocho nuevos centros en los que se ofertarán hasta 500 plazas en Abarán, Abanilla, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Lorca, Los Alcázares y Molina de Segura.

Sin embargo, los padres no se podrán beneficiar de estas nuevas plazas hasta el curso 2023-2024, ya que hay que llevar a cabo las obras previstas y en las que se invertirán 7,4 millones de euros. Por ello, sólo se contará con las 1.300 plazas que se ofertarán en centros de atención a la infancia gestionados por los ayuntamientos, plazas que ya existían, tal y como establece el decreto que la Consejería tiene previsto publicar y que será efectivo desde el 1 de septiembre.

Mismo precio del comedor

Las continuas subidas del IPC no se dejarán notar este curso en el precio del comedor escolar, ya que el contrato que mantiene la Consejería de Educación con las nueve empresas adjudicatarias del servicio vence a final de este curso. No obstante, Pellicer apunta a que están en conversaciones con ellas para que el servicio que se viene prestando hasta ahora sea el mismo para el curso que empieza y "no se pierda en calidad" por el alza de los precios de la alimentación.

Nueva ley de educación

El nuevo curso que arranca esta semana en la Región y en el que hay matriculados más de 300.000 alumnos de todos los niveles educativos no universitarios lo hace con el reto de adaptarse a la nueva ley de educación, lo que los centros deberán hacer en base a las instrucciones dictadas para el inicio del curso, dado que los nuevos currículos no estarán aprobados hasta el mes de octubre.

Será el primer curso de aplicación de la nueva ley estatal de educación, la Lomloe, y pese a las críticas por no tener los currículos a tiempo, Campuzano ha defendido que la Región se ha adaptado haciendo el desarrollo curricular correspondiente, aunque el director general de Planificación Educativa, Víctor Marín, ha reconocido que tres de los cuatro currículos a desarrollar (Infantil, Primaria y Secundaria) están aún en su fase final, pendientes de los informes jurídicos, mientras que el cuarto, el de Bachillerato, se elevará al dictamen del Consejo Escolar la próxima semana.

La previsión es que puedan estar listos en el mes de octubre, pero ha insistido en que todos los centros podrán empezar su actividad "con normalidad", puesto que todas las actuaciones relacionadas con la adaptación de la ley están debidamente reguladas a través de las instrucciones para el inicio de curso. "Hemos hecho el desarrollo curricular que nos correspondía y las instrucciones de inicio del curso para cubrir las lagunas que pudieran tener los docentes".

Sin medidas covid

Una de las principales novedades de este curso 2022-2023 es que por primera vez en varios años se recupera la normalidad sanitaria en todos los centros educativos.

La consejera de Educación asegura que "el curso escolar comenzará con absoluta normalidad y los planes de contingencia que los centros educativos han implementado en los últimos años no tendrán carácter obligatorio". Por lo que, las medidas frente a la covid "fueron efectivas, permitiendo así, gracias a la capacidad de adaptación de la comunidad educativa y a su compromiso con las medidas establecidas, continuar una actividad esencial como es la educativa y conseguir que los centros educativos se convirtieran en los espacios seguros", destacó Campuzano. Un curso en el que se acaba con los grupos burbuja y la distancia de seguridad.

El curso escolar 2022-2023 comienza esta semana en la Región de Murcia (este jueves lo hace en la mayoría de municipios) con un récord de escolarización, ya que por primera vez se supera la cifra de 300.000 estudiantes no universitarios matriculados, en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Régimen Especial.

Según la información facilitada ayer por la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, las ratios se sitúan en todos los niveles educativos por debajo de lo exigido en la normativa general, y en cada una de las etapas educativas se mantienen en las mismas cifras, con niveles que van del 15 al 20 por ciento por debajo de lo establecido como máximo por el Ministerio de Educación.

Récord de plazas de FP

El alumnado matriculado este nuevo curso en la Región se compone por los 44.286 alumnos de Infantil (3-5 años), que se reduce en 2.500 niños por la caída de la natalidad; los 105.259 de Primaria; los 76.734 de Secundaria; los 23.018 alumnos de Bachillerato; los 16.464 de régimen especial; y los más de 31.000 de Formación Profesional (FP).

La responsable de Educación destaca que este año "en FP hay récord de plazas ofertadas, con 35.700", aunque hasta el momento la cifra de estudiantes matriculados se sitúa en 31.000 porque el periodo de matriculación sigue abierto, ya que termina en noviembre.

En este ámbito se han ofertado 679 ciclos formativos, entre los que destacan algunos nuevos de inteligencia artificial, big data y redes 5G.

Además, explica Campuzano que "el aumento de alumnado en algunas etapas también va acompañada de un aumento de profesorado", llegando a una plantilla de más de 26.000 docentes.

En cuanto a las adjudicaciones de plazas de profesorado, el director general de Ordenación Académica de la Consejería, Víctor Marín, sostiene que 4.900 se adjudicaron en el mes de julio y esta semana está previsto que se inicien las adjudicaciones de septiembre, de las que 90 plazas afectarían a plantilla estructural. No obstante, sostiene que "hay plantilla suficiente para empezar el curso con totales garantías".