La garnacha es una de las variedades de uva que más fuerte están pegando y que ha sido redescubierta en estos últimos años. De ahí que la selección de Casa Gourmet de septiembre presente tres vinos 100% garnacha y de tres zonas de España diferentes: 2 botellas de Garnatxa 2020 Castell del Remei de la DO Costers del Segre, en la frontera con la comarca del Priorat; 2 de Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 de la DO Campo de Borja, en Aragón, cuna de la garnacha por excelencia; y 2 de Nebla 2020 de la DO Valencia, exponente de la garnacha mediterránea.

Los tres vinos de Casa Gourmet, tienda on line de La Opinión de Murcia, son elegantes y redondos, vinos de caché. Y lo mejor es la propuesta de valor: 6 botellas (2 de cada bodega) a 39 euros (siendo su valor real de 65 euros). Garnatxa 2020 Castell del Remei es un vino negro complejo, profundo y fresco, con mucho nervio, profundidad y muy intenso, un vino que se aleja de la línea de los ensamblajes trabajada tradicionalmente por Castell del Remei, y que ha llevado a su propietario, Tomàs Cusiné, a ser conocido como uno de los mejores ensambladores del país. Aragón es la cuna de la garnacha, ya que fue allí donde se hicieron las primeras plantaciones de esta variedad en España. De allí es el tinto Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 (Bodegas Aragonesas) con un marcado carácter varietal y un perfil afrutado. Nebla Garnacha 2020 de Vicente Gandía y la D.O. Valencia, es un vino actual que abraza las nuevas tendencias enológicas. Tiene una personalidad propia con mucha carga frutal y es muy sabroso en boca. En Casa Gourmet se puede adquirir esta selección de 6 botellas de garnacha tinta, bien a través de la tienda online casagourmet.es o bien por teléfono al 968 286 699.