En una valoración del transcurso del año agrario cuando se cumplen los dos primeros cuatrimestres, UPA-Murcia afirma que el incremento de precios pagados por los consumidores por los productos alimentarios y que se reflejan en la evolución del IPC no han supuesto más renta para agricultores y ganaderos, que han afrontado fuertes incrementos de costes y sufrido caídas de producción por la meteorología.

La organización agraria señala que la escalada de precios iniciada en la segunda mitad de 2021 de diversos inputs necesarios para las producciones agrícolas y ganaderas (abonos, fitosanitarios, piensos, plásticos, embalajes, etc.) se ha incrementado exponencialmente durante 2022, sobre todo a partir del conflicto bélico desatado en Ucrania que ha hecho que carburantes y electricidad alcancen precios desconocidos hasta la fecha. Todo ello ha provocado una subida generalizada de los costes de producción que soportan agricultores y ganaderos.

"Aún reconociendo que las medidas adoptadas por el Gobierno de España han amortiguado en parte los costes de electricidad y carburantes, los precios que pagan hoy agricultores y ganaderos son notablemente más altos, hasta el doble por el gasoil agrícola y el triple por la electricidad", declara Marcos Alarcón, Secretario General de UPA-Murcia.

"Reconocer el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno de España para conceder ayudas directas, dirigidas fundamentalmente a lo sectores ganaderos, no impide señalar que en la mayoría de los casos sólo han servido para compensar el sobrecoste de pienso de un mes", apunta Marcos Alarcón, quien lamenta que el Gobierno Regional no haya realizado un mínimo esfuerzo para complementar las medidas estatales o apoyar a los sectores no incluidos en ellas.

UPA-Murcia se congratula de que durante este 2022 (hasta ahora) la disponibilidad de agua, condicionada eso sí por su alto coste, no haya sido un factor limitante para la actividad agrícola, pero señala la incertidumbre que ya se cierne tanto para los regadíos dependientes del Trasvase como de la Cuenca del Segura por los efectos del actual periodo de sequía.

Ante ello, que la posibilidad de trasvasar agua dependa sólo de las existencias en cabecera del Tajo y no de nuevas normas que los reduzcan de forma injustificada resulta esencial de cara a la aprobación de los nuevos Planes de Cuenca que se producirá antes de que finalice el año; así como extender los apoyos al precio del agua desalada para el regadío, indispensables para la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares profesionales y los pequeños y medianos agricultores.