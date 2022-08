La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas para este martes en la Región. Se espera que se puedan alcanzar los 38ºC.

En concreto, el aviso estará activo para la comarca de la Vega del Segura, que será la más afectada por la subida de las temperaturas. Además, la alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Las mínimas hoy en la Región de Murcia rondarán los 20 grados, aunque en la capital no bajarán de 23ºC.

De cara a este miércoles, pese a que las máximas bajarán ligeramente y no subirán de los 37, las temperaturas mínimas sí serán muy altas. En Murcia capital no descenderán de los 26ºC, lo que dejará una noche ecuatorial en la que será complicado conciliar el sueño. En Cartagena serán 27ºC, mientras que en Lorca no bajarán de 25ºC. En el resto de la Región las mínimas rondarán los 20 grados.

Además de la Región, otras siete provincias estarán en alerta amarilla. En concreto, el calor pondrá en riesgo a Huesca, Teruel y Zaragoza, en Aragón; Mallorca, en las Islas Baleares; Lérida y Tarragona, en Cataluña y Alicante en la Comunidad Valenciana. Además, la provincia de Valencia estará en riesgo por tormentas que comenzarán a las 16.00 horas y pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Este martes se espera abundante nubosidad baja en el oeste de Galicia, donde no se descartan lluvias débiles. A lo largo del día, esa nubosidad se extenderá al área cantábrica y el alto Ebro y podría dejar a su paso lluvias débiles en Asturias. Se esperan nubes bajas en el área del Estrecho.

También se prevén cielos poco nubosos en Baleares y en el resto de la Península, aunque en su tercio oriental habrá nubosidad de evolución que puede dejar chubascos y tormentas poco intensas, que serán más probables en el Pirineo catalán, la Ibérica oriental y las montañas del sureste.

En Canarias, los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin que se descarte algún chubasco y tormenta en el interior de las islas centrales. Asimismo, no se descartan nieblas costeras en el oeste de Galicia y el litoral mediterráneo andaluz. Es probable que haya calima en el tercio sureste peninsular, Baleares y Canarias.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en Galicia, el área cantábrica y el extremo noreste de Cataluña, y, en el resto, en general, con tendencia a subir. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir, Mallorca y áreas de la meseta Sur y del interior del tercio oriental peninsular.

Con respecto a las mínimas, irán en ascenso en Canarias y bajarán en la meseta Norte y el oeste de Extremadura y de Andalucía. En el resto, se esperan pocos cambios.

Además, soplarán vientos alisios en Canarias y predominará el viento del oeste en el Estrecho y Galicia, y, en general, vientos flojos en el resto del país.