La macrofiesta con decenas de barcos atracados a orillas de la isla del Ciervo ha indignado a la sociedad murciana, sobre todo a los colectivos ecologistas, y también va a suponer un retroceso notable en las relaciones entre la Administración estatal y regional para coordinar los trabajos de recuperación de la laguna salada.

Además de la investigación que está llevando a cabo el Seprona, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que ha pedido a los servicios jurídicos del Ministerio que investiguen este caso "porque creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados, creo que esto es enormemente preocupante y mina la confianza y la expectativa que yo tenía con respecto a la posibilidad de una cooperación para la restauración de este espacio".

Los servicios jurídicos del Ministerio harán una valoración sobre cómo debe posicionarse el Estado: "Si esto merece un requerimiento, una demanda por dejación de competencias ante los tribunales de lo Contencioso, o si constituye un ilícito penal que hay que tratar de otra manera", detalla en declaraciones a La Opinión.

Teresa Ribera no duda en acusar de "dejación de funciones" al Gobierno de Fernando López Miras. "Me enteré por los medios de comunicación y mi reacción fue de indignación, creo que no es razonable estar llorando por la situación del Mar Menor por un lado y por otro lado haciendo dejación de responsabilidad con respecto a la protección del Mar Menor, que contaba con el teórico compromiso del Gobierno regional y de las autoridades locales para la protección de un ecosistema gravemente dañado", señala Ribera, que sostiene que es "lamentable" que quien está llamado a velar por la protección ambiental, "porque son sus competencias, mire para otro lado".

Ribera va más allá y asegura que el Gobierno regional se ha burlado de los ciudadanos y de la situación del Mar Menor. "Me parece una tomadura de pelo de tal calibre, con unas implicaciones de afección ambiental de tal magnitud, que esto habrá que investigarlo y evaluarlo", advierte.

Asegura la ministra que "no es la primera vez" que se celebran este tipo de eventos, pero, indica que este ha tenido lugar en un momento en el que se ha impulsado un gran programa de protección que incluye una gran dotación de medios humanos y presupuestarios. "Es muy difícil para el Estado resolver este asunto si tenemos en contra, haciendo dejación de funciones, a la Administración autonómica, a lo que habría que sumar las declaraciones de algunas autoridades locales, como la del alcalde de San Javier, o la del exalcalde de La Unión; todo resulta indignante y preocupante", asegura la ministra.

Cabe recordar que el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, el de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y el senador popular, Francisco Bernabé, hicieron mención en sus cuentas de Twitter a la falta de medios que tiene la Guardia Civil para vigilar el Mar Menor.

"Me sorprende que, por un lado, se indignen porque al parecer, y según ellos, la Guardia Civil no reaccionó con suficiente contundencia, es decir, que entendían que se trataba de una barbaridad y una ilegalidad, pero por otro lado lo hayan consentido".

Por las reacciones que ha suscitado estos hechos en los dirigentes populares en la Región, la ministra sospecha que "debe ser práctica común hacer este tipo de eventos y que les resulte absolutamente indiferente la situación ambiental de la laguna, y que hagan un uso muy frívolo de los recursos ambientales".

Teresa Ribera sostiene que lo sucedido es "particularmente doloroso", porque sucede en un momento en el que la implicación, "no solo del Ministerio, sino de la sociedad murciana en su conjunto, es absoluta". Sostiene además que la zona donde se celebró la macrofiesta es especialmente sensible, tanto por los fondos marinos como por la delicada situación del conjunto del ecosistema. Recuerda la vicepresidenta tercera del Gobierno que ese evento requería la autorización previa, tal y como prevé la Ley del Mar Menor, y todas las normas de protección ambiental que afectan a la isla del Ciervo.

Ribera recuerda que se ha realizado un gran esfuerzo por parte de Demarcación de Costas y del Ministerio, con una dotación de más de 400 millones de euros en el plan Marco de Actuaciones Prioritarias para el Mar Menor, "cosa que no se ha hecho en otro ecosistema".

Ante la posición del Gobierno autonómico, que culpa al Ministerio de lo sucedido y quien asegura que las competencias son del Estado, Ribera responde que lo sorprendente es que el presidente de la Región de Murcia "desconozca que ha aprobado una Ley en su Parlamento regional que protege el Mar Menor", y que en el Decreto de 2019 en el que se determinan cuáles son las zonas de especial conservación y en el Plan de Gestión Integral del Mar Menor se especifica la necesidad de una autorización por parte de la Consejería para cualquier acto que convoque a más de 25 personas. "La vigilancia de esto le corresponde al Gobierno de la Región de Murcia; me parece de un cinismo absoluto que haya dejación de competencias por parte de la Administración competente y a continuación que la preocupación sea si existe o no dotación suficiente por parte de la Guardia Civil".

Sobre las declaraciones hiciera López Miras el pasado jueves sobre la estabilidad del Mar Menor este verano, en las que sacó pecho de haber retirado 17.200 toneladas de biomasa, Teresa Ribera señala que ahora "en vez de sacar pecho, tendrá que sacar basura como consecuencia de esa actividad de la semana pasada por la que por cierto se cobró… alguien ha hecho dinero de esta barbaridad, y me gustaría saber quién". "Y encima, -añade Ribera- tienen la poca vergüenza de, en vez de vigilar el cumplimiento de las normas, sacar pecho, decir que ha sido una actividad responsable y burlarse de la Guardia Civil".

Para finalizar, quiso recordar que no hay un día en el que olvide lo que está pasando en el Mar Menor. "Creo que no hay ningún otro territorio o ecosistema español al que haya dedicado tanto tiempo, atención y recursos, y por eso me siento frustrada por la reacción del Gobierno regional en este asunto", concluyó.