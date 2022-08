El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acusó este sábado al Gobierno de España de poner "excusas para no trabajar, para no actuar y para no proteger el Mar Menor".

En declaraciones a los medios tras asistir al inicio del curso político del PP en Pontevedra, Mirás tildó de "sorprendente y muy preocupante" que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "no conozca cuáles son competencias". El presidente autonómico se pronunciaba así en respuesta a un mensaje de la ministra Ribera en la red social Twitter en la que cuestionaba el papel que ha jugado el Gobierno regional. En ese tuit, Ribera decía, en relación al fondeo ilegal de barcos en la isla del Ciervo del pasado sábado día 20, si "¿hay alguien en el Gobierno de la Región de Murcia a quien de verdad le importe el Mar Menor y esté dispuesto a trabajar en serio por su recuperación?". López Miras le reprochó, con cierta ironía, que no haya "hablado" con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no haya escuchado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que asegura que no cuentan con "recursos ni medios suficientes" para proteger este mar, algo que fue denunciado por este colectivo el pasado viernes. Por ello, el presidente regional lamentó que desde el Ejecutivo "sigan poniendo excusas para no proteger" el Mar Menor.