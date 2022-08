Las zonas climáticas fijan las cuantías económicas

El Bono Social Térmico, que complementa el Bono Social Eléctrico, se reparte entre los colectivos más vulnerables y su cuantía varía en función de dos factores.

Por un lado se tiene en cuenta la situación en la que se encuentra la familia a la que van destinados a ayudar estos fondos. Se diferencian tres grados: vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

La otra variable según la cual se determina el importe que reciben los beneficiarios es la zona climática en la que residan. Según los parámetros establecidos por el Gobierno central se diferencian seis tipos de zonas climáticas (Alfa, A, B, C, D y E), de menos a mayor importe en las ayudas. Las que menor importe perciben son aquellas con unas condiciones climáticas que no obligan a las familias a depender de forma notable de sistemas de calefacción durante los meses de diciembre a marzo. En la Región de Murcia no hay ninguna localidad calificada como Zona E, en las que se reciben las ayudas máximas, así como tampoco Alfa o A, con subvenciones mínimas por su clima.

Así, en municipios como Murcia, Molina de Segura o Cartagena, pertenecientes a la zona B, el importe variará entre los 37,68 y los 60,29 euros, según la situación económica de la unidad familiar. Localidades como Yecla, Aledo o Moratalla son zona D y la ayuda se encuentra entre los 67,56 y los 108,10 euros.

¿Quién puede pedirlo?

Son beneficiarios de esta ayuda quienes ya tengan acceso al Bono Social Eléctrico. Además, el Gobierno de España amplió los requisitos para ser receptor de esta subvención y también pueden acceder a ella parados, trabajadores en situación de ERTE, jubilados con pensiones mínimas, familias monoparentales, así como numerosas, y víctimas de violencia de género, aunque muchos de estos colectivos no lo solicitan por desconocimiento.