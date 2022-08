Cuando un niño o una niña se ponen enfermos y hay que hospitalizarlos, lo habitual es que la familia haga turnos para acompañar al menor en su estancia. Pero no siempre esto es posible, ya sea porque se trata de menores que permanecen bajo tutela de la administración o porque entre el trabajo y otras cargas familiares (hermanos del paciente o personas dependientes) los padres o tutores no tienen todo el tiempo que desearían para acompañar al menor hospitalizado. También se dan casos de lo que denominan ‘familias retadoras’, es decir, casos en los que los adultos responsables del menor no muestran su disposición a cuidar de los pequeños por cualquier circunstancia.

Ante esa necesidad en el 2013 María José Jimeno fundó en Valencia la asociación ‘Mamás en Acción’, que «acompaña y da cariño a niños hospitalizados que no tienen padres o no pueden vivir con ellos». Con la pandemia, el colectivo se expandió a Madrid y a finales de 2021 llegó al Hospital de la Arrixaca en Murcia, para -posteriormente- ampliar su ámbito de actuación a Castellón y Barcelona. Ahora le ha tocado el turno a Cartagena, con la incorporación desde este verano del Hospital Santa Lucía a los hospitales en los que los voluntarios de este colectivo acompañan a los menores que se encuentran en cualquiera de las tres circunstancias antes mencionadas. En la Región destacan los niños hospitalizados tras haber sido maltratados por sus padres Concretamente, en lo que llevamos de año, en la Arrixaca 68 voluntarios ya han acompañado durante 640 horas a doce niños y niñas, pero ya hay 350 prevoluntarios, que se han formado y están dispuestos a acompañar a los pequeños en su estancia en la habitación, mientras que para el hospital cartagenero ya hay 35 voluntarios, pero Jimeno espera «llegar a 50 antes de finales de año», para lo que pide la colaboración ciudadana. Los interesados pueden ser hombres o mujeres, de cualquier edad siempre que tengan más de 18 años, y deben inscribirse en la web mamasenaccion.es , para posteriormente realizar una formación más bien emocional y de lo que no se debe hacer cuando se realiza esta acción solidaria. Además, es necesario pasar un test psicológico porque, según indican desde el colectivo, «es una labor reconfortante, pero a la vez muy dura, por lo que es necesario que quienes colaboren sean conscientes de las circunstancias con las que se van a encontrar, porque trabajamos con unos pacientes que se recuperan y otros que se van al cielo con nosotras». Formarán a familias en septiembre para acoger a menores A partir de mediados de septiembre, el Programa de Acogimiento Familiar Temporal de Menores Tutelados por la Comunidad Autónoma, realizará una formación en Murcia, dirigida a familias de acogida del Programa de Acogimiento Familiar Temporal. El objetivo del curso es que estas familias adquieran los conocimientos teóricos relacionados con el acogimiento familiar, así como las habilidades y destrezas adecuadas para el ejercicio de las funciones como familia de acogida, al igual que tratar de modificar, a través de las diferentes sesiones impartidas, las creencias disfuncionales sobre la familia biológica que pudiera haber, según informa la Fundación Salud y Comunidad, que dirige el programa. Esta fundación realiza periódicamente este tipo de formación para capacitar a las familias que han solicitado participar en el citado programa regional para poder acoger, temporalmente, a menores de edades comprendidas entre los 6 y 18 años que se encuentran en situación de desprotección, en su núcleo familiar y que necesitan una alternativa, para que sus necesidades básicas y de desarrollo (biológicas, afectivas, sociales, psicológicas y educativas) sean cubiertas. El curso consta de cuatro sesiones teórico-prácticas, dos por semana, de aproximadamente 3 horas de duración cada una de ellas. Con esta formación se pretende explorar y valorar las habilidades y las limitaciones familiares para el acogimiento familiar; impartir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que las familias de acogida puedan desarrollar adecuadamente sus funciones, entre otros fines. Los turnos se realizan de dos o tres horas durante el día y de 22:00 a 8:00 horas sólo un turno de noche. «Entre los casos atendidos en la Región destacan los niños que están hospitalizados tras haber sido maltratados por sus padres, que son muchos más de lo que la gente piensa. En esas situaciones, Servicios Sociales nos pide que nos hagamos cargo de ellos para que ningún familiar se le acerque con el fin de intentar manipular su versión de los hechos ante una investigación judicial», destaca Jimeno. En algunos casos también son niños que han nacido con alguna dificultad física, pertenecientes a familias desestructuradas o en riesgo de exclusión social y los padres se desentienden de él. «Por eso nosotros siempre actuamos cuando nos avisan los Servicios Sociales, en el marco de un convenio firmado con la Comunidad Autónoma, pero queremos seguir creciendo, llegando a otros hospitales para que ningún niño o niña de 0 a 18 años se queden solos en una situación de enfermedad», añade la fundadora de Mamás en Acción. «Puedes jugar con él, cogerlo en brazos, cambiarle los pañales o simplemente darle la mano» Los miembros de esta «comunidad», como se autodenominan, no pagan cuota económica, pero sí se comprometen a realizar, al menos, dos acompañamientos al año, tras haber presentado el certificado de no haber tenido antecedentes de delitos sexuales. «Si eres capaz de dar cariño a un niño, puedes ser uno de nosotros», explica María José Jimeno. Entre las voluntarias de Mamás en Acción de la Región está Susana Miguel, residente en Cartagena que lleva colaborando en esta organización desde enero en el Hospital de la Arrixaca. Desde entonces ha acompañado a seis niños en la Unidad de Cuidados Intensivos y «todos se han curado y han seguido su vida bien», recalca con satisfacción. Susana Miguel explica que conoció los objetivos de la organización a través de un reportaje cuando sólo estaba en Valencia, pero al enterarse que comenzaban a funcionar en la Región, se inscribió para colaborar». Nos explica que el funcionamiento es mediante una aplicación, donde cuando se necesita el acompañamiento a un menor, salta una alerta a todas las personas dadas de alta para que indiquen su disponibilidad, y que la coordinadora pueda cuadrar los horarios. «En mi caso los menores con los que he estado han tenido problemas cognitivos o de respiración, por ejemplo, con traqueotomía, pero, por ejemplo, los hay con distintos tipos de cáncer», asegura esta voluntaria. Hombres y mujeres mayores de edad pueden acompañar a los niños en el hospital con este proyecto «Durante el tiempo que estás, en función de la situación del niño puedes jugar con él, cogerlo en brazos, cambiarle los pañales o simplemente darle la mano. No se trata de darle algo material sino afecto. Al finalizar tu horario, tienes que realizar un informe, indicando si el niño ha estado mejor o peor, si ha hecho los ejercicios que le ha mandado la fisioterapeuta, cómo ha evolucionado, ... para que los padres, el personal sanitario o el siguiente voluntario pueda saber en qué estado se encuentra el paciente», añade Susana Miguel, que explica que «a veces, simplemente tenemos que estar fuera mientras lo operan o acompañarlo a hacerse una prueba mientras está hospitalizado». Del mismo modo, esta voluntaria nos explica que «como en ocasiones es duro separarte del menor, pero tenemos como norma no visitarlo fuera del horario asignado ni mantener contacto con él una vez que ha logrado el alta médica tenemos una compañera con la que poder desahogarnos, manifestar nuestras preocupaciones o compartir alguna opinión sobre lo ocurrido en el voluntariado». «No es fácil, porque lo primero que te planteas es que no puedes fallar a esa criatura, pero lo único que hay que hacer es estar ahí para apoyarles, como si fuéramos sus padres, madres, abuelos o abuelas por unas horas, darle amor, sabiendo que después de eso no va a haber ningún tipo de relación», agrega Susana Miguel. En ocasiones estos voluntarios también realizan durante unas horas sustituciones de los familiares, porque ellos también necesitan un descanso, tanto si el ingreso es largo o corto, concluyen desde este colectivo que colabora con otras organizaciones regionales.