El incidente protagonizado por el alcalde de la Unión, Pedro López, en la entrega del premio de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas ha vivido hoy un nuevo capítulo. El Pleno del Ayuntamiento de La Unión ha rechazado hoy la reprobación del regidor socialista con nueve votos en contra del PSOE, tres a favor del PP (el resto de concejales no se presentó a la sesión) y las dos abstenciones de Ciudadanos.

Cabe recordar que, según los populares, Pedro López, tras conocer la relación de los premiados, y antes de la entrega de galardones, subió al palco del jurado a reprocharles el fallo de forma airada, por ello pidieron su dimisión inmediata. Sin embargo, la versión del alcalde es bien distinta, aunque admite, como así lo atestigua un video compartido por el PP que ha circulado en redes sociales, que tuvo un encontronazo con el jurado, especialmente con uno de los miembros, por la demora en las deliberaciones.

“Son días duros, cometí un error, tuve una reacción impropia de mi manera de ser, he pedido disculpas a todas aquellas personas a las que, con mi actitud, he agraviado, sobre todo a los miembros del jurado”, señala el alcalde a esta Redacción. Confiesa López que no debió subir al palco y que lo hizo de una forma “vehemente” y que tuvo “unas palabras” con uno de los miembros y al que considera su amigo, Francisco Severo, pero “de ahí a lo que ha salido en los medios de comunicación, que subí para coaccionar o para insultar, ni ninguna manera, en ningún momento”. Niega que subiera para recriminar el fallo del jurado. “Es absurdo, ¿quién va a subir una vez que ya está decidido el veredicto?”, se pregunta el alcalde, que asegura que lo que le llevó a confrontar el jurado fue “sobre todo el tema de la tardanza”, entre otras cosas. “Soy un ser humano, y parece incomprensible que en el último momento me pasara lo que me pasó, pero fue un cúmulo de circunstancias que hacen que las personas, en algún momento, perdamos la compostura, fue una gran torpeza”, comenta a esta Redacción López.

Lamenta que todo este asunto se haya exagerado y que algunos, sobre todo por parte del PP, le hayan tratado como a un delincuente, "yo no he robado, no he matado, he cometido un error, del cual me arrepiento todos los días”.

El PSOE mantiene su confianza en López

Sobre las dimisiones en cadena de los miembros del jurado, recuerda que “si en algún momento ellos entienden que ese enfado justo que sienten conmigo ha pasado, las puertas de la Fundación del Cante de las Minas estarán abiertas para ellos”. Sobre la posibilidad de que el PSOE emprenda alguna medida contra él, López afirma que ha tenido el apoyo “de todos mis compañeros, y tengo que agradecer en especial al secretario general de mi partido en Murcia, Pepe Vélez, el apoyo incondicional, eso sí, reconociendo que he cometido un error, pero un error no es un delito”. “He visto delitos que se han cometido en la Región que se han tratado de una forma mucho más suave que como me han tratado a mí”, sostiene López.

A pesar de que anímicamente se ha visto muy afectado por esta situación, el alcalde defiende que nunca se ha escondido y que siempre ha dado la cara. También confirma que seguirá al frente de la Fundación. “No voy a abandonar nada, tengo la suficiente humildad para pedir perdón, pero también la voluntad de seguir adelante”. En cuanto a sus próximos pasos, comenta que se analizará con calma todo lo sucedido para seguir mejorando el Festival del Cante de las Minas: "Ha cumplido 61 años de manera presencial, y seguirá cumpliéndolos , habrá una nueva edición y será un éxito”, afirma.

El PP pide su dimisión

El portavoz del Partido Popular de La Unión, Joaquín Zapata, ha denunciado hoy, tras la celebración del Pleno extraordinario, que "el alcalde socialista de La Unión no es capaz de reconocer que subió al jurado para increparlo, coaccionarlo y modificar la lista de premiados". En esa línea, el popular ha destacado que el regidor unionense "no ha sido capaz de tener la humildad de decir a qué subió al palco del jurado del Festival del Cante de las Minas" y ha añadido que, en su lugar, "ha mentido diciendo que subió a exigir que el jurado emitiera el veredicto cuando la realidad es que les reprochó el fallo con gritos e insultos". Zapata lamenta que al alcalde del municipio no le duela el Festival del Cante de las Minas y ha asegurado que "con su actuación y la constatación de su mentira ha dado un golpe de muerte al prestigio del mismo", por lo que "debe asumir la gravedad de su actuación y que dimita".