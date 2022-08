Nuevo retraso para la negociación del polémico convenio de hostelería

Las posturas entre sindicatos y patronales con el convenio de hostelería siguen muy enfrentadas. El último desencuentro tiene que ver con la fecha de la próxima reunión. Los sindicatos propusieron una cita, a través de la Oficina de Mediación, para el próximo 18 de agosto, pero tanto HoyTú como Hostecar han respondido que será imposible. No es la primera vez que se retrasa esta cita, ya hubo un intento anterior y tampoco pudo ser. «Montar una reunión, a través de la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral, de un viernes para un lunes de agosto es complicado; nosotros no fuimos porque nuestro jurídico estaba de baja», explica el presidente de la patronal cartagenera, Hostecar, Juan José López, que sostiene que si los sindicatos «quieren hacer las cosas bien y con tiempo hay que organizar la agenda con un poco de previsión».

El representante de los hosteleros de la Comarca de Cartagena recuerda que ellos son los primeros que quieren que el convenio salga adelante.

Si todo cuadra, la nueva fecha que se ha puesto en el calendario para desatascar las negociaciones será el 30 de este mes, y si no es posible, principios del mes de septiembre.

Al margen de los problemas de agenda, hay una cuestión de fondo que separa a sindicatos y patronal. Mientras que los primeros quieren que el convenio que se firmó en julio con la Federación Turística Costa Cálida (Fedetur) (hoy anulado) sea el punto de partida de las nuevas negociaciones, las patronales rechazan por completo este acuerdo.

El secretario general de CCOO en la Región, Santiago Navarro, recordó que el consejero, Marcos Ortuño, se comprometió a comentar ese acuerdo anulado con HoyTú y con Hostecar. «Por lo menos esperamos saber en qué no están de acuerdo, en el incremento salarial de un 12% para tres años o en la creación de una bolsa de empleo de profesionales», sostuvo Navarro, que, junto con el secretario de UGT, Antonio Jiménez, culpa a las patronales de retrasar y obstaculizar la negociación del convenio.

«No sé qué van a hacer los sindicatos cuando el convenio se cierre y pierdan el protagonismo», señala Hostecar

Para el presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, «el único punto de partida que tenemos es el que teníamos en la mesa de negociación en marzo, cuando los sindicatos se comprometieron a buscar una nueva fecha de reunión, no lo hicieron y hemos perdido 5 meses muy valiosos». Según Jiménez, «los sindicatos han estado perdiendo el tiempo y haciendo como que querían firmar algo, cuando de verdad no querían; no entiendo lo que han estado haciendo». En este sentido, el presidente de los hosteleros recuerda que la Comunidad dictó la nulidad del acuerdo firmado entre Fedetur con CCOO y UGT porque esta patronal no pudo acreditar su capacidad legal, es decir, entregar en los plazos marcados el justificante de estar inscrita en el registro de asociaciones.

«Imagino que alguien en los sindicatos deberán asumir responsabilidades, pretender dar por bueno como convenio colectivo un documento que no representa absolutamente a nadie creo que es para asumir responsabilidades», señala Jiménez.

Las patronales entienden que los únicos puntos de partida que se tienen que recoger son los acuerdos negociados que se alcanzaron a finales de 2019, antes de que llegase la pandemia. «Y queda una reestructura completa del convenio por delante, a partir de ahí podemos negociar lo que se quiera, pero siempre en la mesa de negociación y con las asociaciones que tienen representación en la Región, nunca intentando vender humo porque no tiene sentido», advierte el presidente de HoyTú.

De la misma opinión es el presidente de Hostecar: «El único punto de partida es la línea continuista que hemos llevado hasta ahora». Juan José López pide a los sindicatos que sean «reflexivos con la situación que está atravesando el sector» y que no se vayan «a lo que pasaba hace 14 años, cuando cogieron una serie de derechos que ahora no tenemos, ni ellos ni nosotros, y cerrarlo ya».

Tirando de sarcasmo , López se preguntó «qué van a hacer los sindicatos cuando el convenio se cierre y pierdan su protagonismo, salir en prensa cada dos por tres, que es lo que quieren».