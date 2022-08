Se disparan las multas por los radares móviles y los agentes encubiertos

Durante 2021 la DGT formuló en las carreteras murcianas de su competencia un total de 189.052 multas, un incremento del 12%, lo que supone 21.195 sanciones más con respecto a 2019. Así lo confirma el nuevo informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que radiografía las multas de tráfico en España cada año. Cabe decir que para ponderar las estadísticas del último año con cursos anteriores se ha otorgado mayor validez al año 2019, por encima de un 2020 en que se vivieron grandes restricciones a la movilidad en las carreteras de toda la nación a causa de la pandemia de coronavirus.

Entre el desglose de las diversas infracciones cometidas por los conductores de la Región destacan varios frentes. En primer lugar, sorprenden las variaciones en la detección de excesos de velocidad por radar. Mientras que las infracciones detectadas por radares fijos (63.967) han descendido en un 4% y las captadas por radar móvil con identificación del conductor, la ínfima minoría de los casos, han bajado otro 16% (4.639), sorprende el gran aumento de las multas expedidas por el sistema de radar móvil sin parada del conductor, 53.338, un incremento del 40%.

Este último tipo de sanciones detectadas por radar móvil, en las que no se identifica al conductor ni se le informa en el momento de su infracción por superar los límites de velocidad, traen consigo este año la polémica de que no existe información al respecto de cuáles de ellos están activos en cada momento.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, es crítico con el hermetismo de la DGT en esta materia y considera que el aumento de estas sanciones revela que se está olvidando «el elemento de disuasión y reeducación que tienen como fundamento los radares». Arnaldo explica que el aumento de las multas por radares móviles se debe al camuflaje de estos sistemas. «Tráfico los mantiene en secreto, no quiere divulgar cuáles están operativos o no, pero lo que tenemos que evitar son las situaciones de riesgo, las infracciones», señala el presidente de la AEA, que sostiene que si no se divulga la información, «lo que tenemos es una falta de transparencia y, además, no se está cumpliendo la función de prevención que tienen estos dispositivos; los radares se están convirtiendo en un instrumento de recaudación».

Otro de los frentes abiertos entre la AEA y Tráfico es el respeto a los márgenes de error en la medición de las velocidades que los radares realizan. «Cada uno de los distintos tipos de radares tiene un margen de error», explica Mario Arnaldo. «Tráfico tendría que descontar el margen de error adecuado dependiendo del radar que utilice pero, ilegalmente, no están descontando los márgenes de error, sino que lo que aparece en la imagen te lo aplica directamente, por lo que están graduando las sanciones por encima de la ley».

El radar del km 18 de la RM-19, a la altura de Sucina, detectó 27.205 infracciones, el 42% de las multas por radar fijo

El respeto a estos márgenes de error se ha convertido en toda una cruzada entre AEA y DGT, que han llegado a los tribunales en diversas ocasiones. Las sanciones relativas al exceso de velocidad varían según la cantidad de km/h en que se rebasen los límites establecidos, por lo que la correcta detección de la velocidad a la que circulan los vehículos, con el a catamiento de los márgenes de error, puede ser la diferencia entre una sanción económica de 100 euros y una multa de 300 euros que, además, conlleve la pérdida de puntos del carné.

Las carreteras murcianas cuentan con un total de 48 radares según la última información publicada en la web de la DGT: 14 radares fijos, cuatro de tramo y 30 móviles que pueden estar o no activos. Entre los 14 radares fijos emplazados en los diferentes puntos de la Región de Murcia destaca la baja efectividad disuasoria del ubicado en el km 18 de la RM-19, a la altura de Sucina. Este radar fijo, el único del que se tienen datos al respecto, es el menos respetado en la Región y entra en el top 15 de los que más infracciones detectan a nivel nacional. De los 63.967 excesos de velocidad captados por radares fijos en toda la comunidad, acapara la friolera de 27.205, un abrumador 42% de las infracciones.

Entre el resto de parámetros susceptibles de multa radiografiados en el informe de AEA también encontramos novedades, tanto por el aumento de ciertas infracciones como por el descenso de otras. Destaca el elevado incremento de sanciones por carecer de permiso de conducir o manejar con éste anulado, 54% con respecto a 2019, lo que representa un aumento de casi 3.000 denuncias.

También asusta, y esta es la palabra, el elevado número de multas por usar el teléfono móvil al volante: de las 3.233 sanciones impuestas en 2019 hemos pasado a 4.272, un aumento del 32%. La utilización del dispositivo móvil mientras se conduce está considerada, desde que el pasado 21 de marzo entrara en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial, como una infracción grave que conlleva la retirada de seis puntos del carné y 200 euros de multa.

Las sanciones por conducir sin permiso aumentan un 54% y las multas por usar el móvil al volante un 32%

Una buena noticia es la vasta disminución de alcoholemias positivas. La detección de positivos por alcohol al volante ha bajado en un 55%, más de la mitad, desde las 3.374 alcoholemias sancionadas en 2019 a las 1.503 el año pasado. Aunque, eso sí, la presencia de otras drogas al volante ha aumentado un 27%, pasando de 1.398 a 1.774.

El acorde disonante en el informe aparece en el apartado dedicado al ciclismo. Las infracciones cometidas por ciclistas se han elevado en un 71%, aunque el espacio que ocupan en el informe es completamente marginal, de 14 denuncias formuladas en 2019, se ha pasado a 24.