Unas imágenes a las puertas de una discoteca de La Manga del Mar Menor se han convertido en el foco de los usuarios de Twitter. El vídeo, en el que aparece el que sería el portero del Trips Summer Club enfrentándose a varios jóvenes en la entrada del lugar de ocio, acumula ya más de 36.000 reproducciones.

"¿Qué ha pasado? Suéltame", se escucha decir a uno de ellos. De repente el portero interviene. "Escúchame, que sea la última vez que le estáis diciendo a mi compañero 'no me toques'. Te tocamos si queremos", le responde elevando el tono de voz, tajante.

La cosa no queda ahí. El empleado de seguridad continúa dirigiéndose a los jóvenes: "¿Me estás oyendo? ¡¿Me estás oyendo?! No se te ocurra volver a decirle a mi compañero 'no me toques'. Así que... ¡humo! ¡Lárgate de aquí!". A la vez que le dice estas últimas palabras, se aprecia cómo el portero se acerca al joven y, aparentemente, le da dos bofetones.

Así es como trata la "seguridad" de @tripssummerclub a sus clientes, en este caso mi hermano! Quien comparte la frase "que sea la última vez que le dices a mi compañero que no te toque, te tocamos si queremos"? pic.twitter.com/g9DvU09CGZ — Pedro (@pedroconesa96) 12 de agosto de 2022

Los chicos, según recogen las imágenes, acabaron por abandonar el lugar sin entrar en más trifulcas.