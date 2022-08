Se dispara la demanda de puertas automáticas y de placas solares para el autoconsumo

El plan de ahorro energético que ha entrado esta semana en vigor lleva de cabeza a los hosteleros y comerciantes, especialmente, por una de sus medidas más polémicas, la instalación de puertas automáticas y la inversión que supondrá para las maltrechas arcas de los pequeños empresarios y autónomos.

El plan del Gobierno pone fin a las puertas abiertas en locales climatizados con acceso desde la calle. Antes del 30 de septiembre todos deberán tener un sistema de cierre automatizado y esto para muchos pequeños negocios supone un problema. «No estamos preparados para este tipo de cambios tan radicales y menos con un plazo tan corto de tiempo y en plena temporada de verano», señala Manuel Gómez, el gerente de la cafetería Otto en el centro de Murcia, que asegura que ya ha llamado a alguna empresa instaladora de puertas automáticas para consultar precios.

Una de las empresas más importantes de la Región en este sector es Master Ingenieros, cuyo ámbito de actividad se centra, precisamente, en el diseño, la fabricación, automatización y la instalación de puertas peatonales de cristal controladas por microprocesador.

«Nosotros nos adaptamos a lo que el cliente quiere y al hueco que tiene y siempre pensamos en las soluciones más económicas», explica el director comercial de Master Ingenieros, Fernando Alcántara, que detalla que es más barato «automatizar una puerta abatible que ya existe y esto al cliente final le puede salir por unos 2.500 euros».

Sin embargo, si el trabajo conlleva cerrar todo el hueco, «quizás la mejor solución sería una corredera, porque las abatibles invaden un espacio, y estas puertas correderas tienen presupuestos variables en función de su terminación, del acabado, de si quieren perfilería perimetral, o todo vidrio, y nos podemos ir a un importe cercano a los 4.000 o 4.500 euros». Asegura el director comercial de Master Ingenieros que su empresa ha experimentado en las últimas semanas un aumento de la demanda. «Sí lo hemos notado, y ya nos han enviado algunas solicitudes de presupuesto, y claro, todo esto requiere un tiempo para planificar el presupuesto, la instalación, por lo que nos iremos al mes de septiembre con estos encargos», señala.

Las pescaderías reclaman un trato diferenciado La Federación Nacional de Pescaderías Tradicionales, Fedepesca, solicitó ayer al Gobierno que considere al sector de pescadería como un sector con necesidades ambientales especiales en el plan de ahorro energético ya que se trata de un sector alimentario que necesita garantizar la seguridad alimentaria de los alimentos que venden a los consumidores. Según esta Federación, las pescaderías tradicionales se abastecen en mercados centrales, con salas refrigeradas, almacenes mayoristas y lonjas, donde es necesario garantizar el mantenimiento de la cadena de frío en todo momento. Por ello, exigió que debe recogerse la excepción de mantener los locales de pescaderías a 25 grados en verano.



Ante ese horizonte que ha impuesto el Gobierno, el 30 de septiembre, Alcántara cree que se debería aplicar una moratoria. «Estos plazos que han marcado no los veo viables, que se tengan que poner todas las puertas de aquí al 30 de septiembre no es razonable, tenemos que tener en cuenta que esto es un trabajo técnico, una instalación que no la puede hacer cualquiera y no podemos contratar de improviso a personas que no tiene conocimiento para hacer frente a la demanda».

Fernando Alcántara espera que la llegada de la nueva normativa nacional abra una etapa de bonanza económica para el sector: «Así lo espero, aunque debo decir que nosotros hemos experimentado en los últimos tiempos un crecimiento». Explica que durante la pandemia se instalaron muchas puertas automáticas porque de esta manera se evitaba el contacto con la propia puerta, «Esta normativa nos vendrá bien a nosotros, y también al medio ambiente», indica.

Otro sector que se ha visto afectado por el plan de ahorro energético es el de las energías renovables, aunque también por la crisis energética que azota a España y Europa. Según Francisco Espín, presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia (Aremur), se espera que la instalación de placas solares para autoconsumo crezca este año un 130 por ciento espoleada por la nueva legislación y el contexto de crisis actual. Recuerda Espín que en 2021 se duplicó la instalación de placas solares con respecto al año anterior. Pese a estas cifras, desde Aremur consideran que «no es suficiente».

Espín advierte sobre las barreras de carácter municipal que existen a la hora de las instalaciones fotovoltaicas más pequeñas. «Una instalación de 3 kilovatios lleva una serie de requisitos técnicos y de documentación, dependiente de cada Ayuntamiento y suponen un freno para el autoconsumo», lamenta. En este sentido, pide a los ayuntamientos que «se pongan las pilas» y a las comunidades que modifiquen las normas regionales.