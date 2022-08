El alza de los precios dispara el menú del día en Murcia hasta los 13 euros

El precio medio del menú del día en la ciudad de Murcia ha aumentado en consonancia con la inflación, que se disparó en junio al 10,2 %, hasta alcanzar los 13 euros de media. En España, la subida en el precio del menú ha sido de entre un 5 % y un 15 %, con un precio medio de 12,8 euros para el total de la nación.

El primero, segundo, bebida y postre por diez euros ha pasado a mejor vida, o eso revelan las conclusiones que ofrece la encuesta elaborada por Hostelería de España, una organización que engloba a cafeterías, bares y restaurantes, y la empresa Edenred. El estudio sitúa a Murcia como la cuarta ciudad española más cara para comer de menú, con 13 euros de media, tras Barcelona (14 euros), Madrid (13,9 euros) y Bilbao (13,5 euros), empatada con Palma de Mallorca (13 euros) y seguida de cerca por Zaragoza (12,8 euros) y Valencia (12,6 euros).

El menú del día siempre ha sido la opción predilecta entre los trabajadores para la pausa de la comida, pero la inflación continúa su imparable escalada, por lo que ha obligado a muchos restaurantes a subir el precio de los menús para poder afrontar el encarecimiento de las materias primas y la energía. Aunque todavía queda quien resiste.

Murcia es la cuarta ciudad española más cara para comer de menú, según Hostelería de España

Algunos hosteleros murcianos, de momento, asumen la subida de los precios sin que repercuta en los clientes. «Estamos intentando aguantar el precio del menú diario para que el volumen de ventas continúe estable y podamos proseguir pero, si todo sigue subiendo, tendremos que tocarlo también», lamenta Rosa Pérez, dueña de El Sr. Pollo, un restaurante latino que combina comidas para llevar y menús económicos. «Ahora, con la subida del aceite, la luz y el gas, estamos viviendo al día, no ganamos nada. Estábamos pagando alrededor de 600 euros de factura de gas bimensual y, ahora, estamos pagando facturas de entre 1.000 y 1.200 euros cada mes», sentencia.

En la misma línea se expresa Pedro García, encargado del restaurante Casa El Cherro: «Nosotros, de momento, no hemos subido los precios del menú, pero el encarecimiento de las materias primas están repercutiendo directamente en la empresa y perdemos margen de beneficio cada día», explica.

«El problema es que aquí ya no funciona la economía de mercado. Si subes los precios, te quedas sin clientes y, si dejas el precio igual, estás perdiendo dinero», aclara Pedro García. «Antes podías realizar un estudio de mercado y, dentro de un margen, sabías cómo actuar, pero ahora ya no. Los precios suben cada día y no se pueden hacer previsiones».

Los hosteleros, divididos entre la necesidad de subir los precios y el temor a la pérdida de afluencia

Otros restaurantes no han tenido más remedio que subir el precio de los menús. Es el caso del Bar Astérix, situado en el barrio de Vistalegre. Su propietario, José Golder, explica que tendrá que ajustar algunos precios ante el encarecimiento de las materias primas y la energía, incrementando el precio del menú diario en un euro.

El precio del menú en el Bar Astérix ya está ajustado, sin mucho margen, por lo que la subida de su precio, que aún continúa por debajo de la media de los menús del día en Murcia, es una necesidad. «A la vuelta de las vacaciones vamos a tener que subir el precio del menú, porque la situación ya no es sostenible; si mantienes los precios pierdes dinero todos los días. Además, se presenta un otoño complicado, hay mucha incertidumbre y no sabemos qué va a pasar», lamenta José Golder.

El coste de las actividades de la restauración se han incrementado en un 5,5 %, según los datos que ofrece el estudio de Hostelería de España. Este porcentaje es moderado si tenemos en cuenta la subida del precio de productos tan esenciales para la hostelería como el aceite o los huevos.

El aceite de oliva se ha incrementado en un 27,2 % y, el resto de aceites, en un 87,5 %. La leche se ha encarecido un 20,4 % este junio; los huevos, un 35,2 %; el pan, un 13,9 %; la pasta, un 28,8 %; la carne de ave, un 14,1 %; y la de vacuno, el 13,1 %. Al aumento del coste de las materias primas hay que sumar el de la energía, que ha subido un 40,2 %.