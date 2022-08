La vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) ya no será algo exclusivo de chicas. La Consejería de Salud murciana ha confirmado a LaOpinión que tiene previsto iniciar la vacunación también de niños, aunque aún no se ha introducido en el calendario de vacunación infantil y no se ha decidido la fecha exacta para ello.

Con esta decisión la Región de Murcia sigue la estela de otras autonomías que ya han dado el paso de plantear la vacunación a niños contra el VPH, tal y como recomiendan las sociedades científicas y como están haciendo desde hace años otros países europeos. Según Salud, la vacunación en la comunidad se llevará a cabo en dos dosis e irá dirigida a los 9.500 niños de 12 años que hay en la Región de Murcia. Pero recuerdan que ellos participan en el Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Ponencia de Vacunas y está previsto que las conclusiones sobre la conveniencia y protocolo a seguir en la vacunación contra el virus del papiloma humano en niños se hagan públicas a final de este mismo trimestre. Por lo que, aunque ya se haya planteado iniciar esa vacunación, «la Consejería de Salud actuará en función de las conclusiones de dicho grupo de trabajo y la posición fruto del común acuerdo de todas las comunidades en esta Ponencia de Vacunas, como en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», insisten. El Ministerio de Sanidad abrió hace unos meses el debate y esto llevó a algunas comunidades a plantearse la opción. Este fue el caso de Cataluña, que dio el paso y anunció que comenzaría a administrar esta vacuna el próximo curso a niños de sexto de Primaria de 11 y 12 años. Esta autonomía ha elegido la vacuna nonavalente, la que más protección aporta al actuar contra nueve genotipos del virus (también las hay de dos y de cuatro). 95 por ciento de cobertura con la primera dosis Las últimas coberturas de la vacuna del virus del papiloma humano en chicas en la Región de Murcia, correspondientes al año 2020, muestra que en ese ejercicio se administraron 8.153 dosis, el 95,1 por ciento de la población diana, mientras que la cobertura con la segunda dosis bajó hasta el 91 por ciento. Hay que tener presente que en torno al 80 por ciento de las personas que mantienen relaciones sexuales se infectan de papiloma, aunque la mayoría lo cursa de forma leve o asintomática; sin embargo, en los que persiste, puede acabar desembocando en un tumor. La práctica totalidad de los de cervix, un 99 por ciento, están provocados por el VPH. Además de la vacunación de chicas, desde 2018 se recomienda la administración también a hombres menores de 26 años que tienen sexo con otros hombres, y aunque es una recomendación, la Región de Murcia sí lo aplica. Tras Cataluña ha llegado la Comunidad Valencia, cuyo consejero de Salud anunciaba este fin de semana en una entrevista con el periódico Levante que comenzarán a vacunar a los niños frente al virus del papiloma humano (VPH). Será después del verano, a partir de los meses de septiembre o de octubre, y se cumplirá también de esta manera con las recomendaciones que llevan años lanzando las sociedades científicas. Los pediatras murcianos se han mostrado a favor de ampliar la vacunación contra el virus del papiloma humano también a chicos y así lo han manifestado en numerosas ocasiones. El doctor Juan Antonio Carmona, presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de la Región de Murcia (Apermap), considera que administrar esta vacuna a los niños «es muy positivo» y confía en que lo hagan el resto de autonomías. Además, apunta a que lo ideal sería que los menores la recibieran entre los 11 y los 14 años, ya que la recomendación es que se les administre antes de mantener las primeras relaciones sexuales. Por su parte, Valentín Pineda, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), afirma que «no hay diferencias de género en una enfermedad de transmisión sexual: si quieres evitarla, independientemente del cáncer, y tienes una vacuna eficaz para ello, tienes que vacunar a hombres y mujeres, si no, no erradicas esta infección». Mientras que el vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, insiste en que «en el varón está justificada tanto por un tema de equidad e igualdad, como por un efecto directo positivo para que también se puedan prevenir cánceres asociados al VPH».