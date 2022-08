El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha exigido a López Miras que explique inmediatamente qué propuestas plantea el Gobierno regional para afrontar "la crisis energética que estamos viviendo".

“Antes de ponerse a hablar y a criticar, López Miras debería escuchar a los expertos, a las asociaciones, y entonces valorar cómo trabajar para mejorar la eficiencia energética. Estoy dispuesto a que trabajemos juntos, pero no se puede gobernar la Región a base de ocurrencias en platós de televisión y sin una propuesta”

Pepe Vélez ha añadido que el problema de López Miras “es la vergüenza que nos hace pasar a todas las personas que vivimos en la Región de Murcia. No puede ser que lo único que hace el Gobierno regional sea confrontar con el Gobierno de España. Nada más. No piensa en el interés general, piensa en no enfadar a Ayuso, no vaya a ser que lo eche, como hizo con su exjefe Teodoro”.

“La única propuesta que está llevando a cabo el presidente de la Región de Murcia es la montar el circo, recorrer platós de televisión, pero no pone encima de la mesa ni una sola propuesta para afrontar la emergencia energética. Se ha despertado de sus vacaciones para salir a criticar y sin proponer”, ha zanjado Vélez.