El calor en la Región de Murcia seguirá siendo la nota predominante de este verano. Aunque haya pasado la tercera ola de calor, las altas temperaturas no cesan en la Comunidad, que continuará sufriendo las inclemencias del clima, propias del mes de agosto.

Asimismo, descubrir que hará calor en Murcia en verano no es ninguna sorpresa. No obstante, es recomendable conocer los grados que marcarán los termómetros hoy, lunes, para escoger, sabiamente, qué actividades no desempeñar durante el día.

El tiempo en la Región

En cuanto a los cielos, se prevén poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral y zonas bajas del interior, sin descartar nieblas. En el Noroeste se advierte nubosidad de evolución diurna en las sierras. En relación a los vientos, se estiman variables flojos en el interior y de componente este en el litoral.

Según la Agencia Estatal de Meteotología (Aemet), la temperaturas en la Región no variarán drásticamente en comparación con días anteriores. Sin embargo, algunos municipios experimentarán jornadas más calurosas que otros. Los primeros puestos son para Cieza y Alhama de Murcia, las dos localidades alcanzarán una máxima de 36 grados.

Tras ellas se encuentran Murcia, Mula, Caravaca de la Cruz, Lorca y el Altiplano: Yecla y Jumilla, con 35. Después, con 34 y 33 están Totana y Bullas, respectivamente.

A continuación, con una temperatura más suavidad por su proximidad al mar, se sitúan los municipios costeros: Cartagena, Mazarrón y San Javier, con 32. También Torre Pacheco.

Por último, el emplazamiento en el que el calor hará menos mella es Águilas, qué llegará a los 30 grados en la hora más calurosa de su jornada.