Mejorar la humanización en la atención sanitaria es el objetivo del último proyecto en el que se ha embarcado el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, centro de referencia a nivel regional. En esta ocasión lo ha hecho desde el Servicio de Hematología, cuyos profesionales han iniciado un programa de trasplante ambulatorio de médula del que ya se ha beneficiado la primera paciente, quien recibía el alta hace sólo unos días.

La Arrixaca se convierte así en uno de los primeros hospitales nacionales que emprende este programa, una alternativa que permite que los pacientes que se tienen que someter a un trasplante de médula pasen dos de las tres semanas del proceso de postrasplante en su casa y no en el hospital, combinando su estancia en la Arrixaca con un posterior ingreso domiciliario.

El hematólogo de la Arrixaca Andrés Sánchez Salinas explica a La Opinión que no todos los pacientes se pueden beneficiar de esta modalidad de trasplante, ya que está pensado para pacientes con mieloma, donde esté indicado el autotrasplante de médula ósea, con domicilio a menos de 30 minutos de la Arrixaca y un cuidador principal que sea capaz de desarrollar los cuidados necesarios.

Según el protocolo, el paciente se somete en el hospital a la quimioterapia y en el mismo centro se le realiza la infusión de progenitores hematopoyéticos (el trasplante de células madre en sí) y un día después recibe el alta hospitalaria para iniciar el ingreso domiciliario y es durante los 15 días siguientes cuando se le hace el seguimiento en su propia vivienda. «Así hacemos un manejo ambulatorio, con visita diaria de una enfermera que se encarga de administrar la medicación y recoger todas las constantes y visitas del médico para ver la evolución de la recuperación», señala el especialista.

«No quería correr riesgos, pero lo recomiendo a cualquier paciente, el cambio es radical»

Además, el paciente cuenta con un teléfono de contacto 24 horas para resolver cualquier duda o imprevisto que surja y seguimiento por su hematólogo desde el hospital. También está previsto que ante cualquier complicación se haga un ingreso directo en la Unidad de Hematología de la Arrixaca, donde hay una cama reservada permanentemente para el paciente.

El doctor Sánchez Salinas también destaca que están preparados para realizar transfusiones de plaquetas o de glóbulos rojos en el propio domicilio de los pacientes en el caso de que sea necesario, aunque esta primera usuaria no lo ha requerido.

Gracias a este programa, durante el periodo de aislamiento prescrito el paciente cambia los 12 metros cuadrados de la habitación del hospital por su casa, con todo lo que implica estar en su propio dormitorio, disponer de su aseo, su cocina y sus enseres, y siempre manteniendo toda la seguridad necesaria en estos casos.

Julia Mª Torralba, primer caso

Julia María Torralba, una vecina de Murcia de 48 años, ha sido la primera paciente de Hematología en someterse a un trasplante ambulatorio de médula en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Esta murciana fue diagnosticada de mieloma múltiple en primavera del año 2021 y tras un primer tratamiento de seis meses con visitas continuas al hospital inició la fase del doble trasplante para lograr la remisión completa de la enfermedad.

Julia María se sometió al primer trasplante de médula el pasado mes de enero, pero en ese momento llevó a cabo todo el proceso en el hospital, con más de tres semanas de ingreso.

En este segundo trasplante, «desde el Servicio de Hematología de la Arrixaca me plantearon que existía esta opción, hacer un trasplante ambulatorio como el que me podía ir a casa tras la infusión de mis propias células madre», explica. Pero reconoce que «lo cierto es que me daba respeto probar, ya que la atención que tenemos los pacientes en la zona de burbujas de aislamiento de la Arrixaca es brutal y no quería correr riesgos. Sin embargo, se nos ha facilitado toda la información y médicos y enfermeras han sido muy accesibles en todo momento».

Esta paciente de Hematología afirma que «la experiencia ha sido súper positiva, lo recomiendo a cualquier otro paciente».

Ella, que ya cuenta con la veteranía de haber pasado por el trasplante habitual, puede comparar y asegura que «supone un cambio radical». Recuerda que en la primera intervención sufrió muchas náuseas, apenas podía comer y perdió unos 10 kilos durante el proceso, mientras que en esta ocasión «fue llegar a casa y las náuseas desaparecieron, pude empezar a comer antes y deambulaba por casa, por lo que la recuperación se ha acelerado muchísimo». Además, sólo tiene palabras de agradecimiento para los profesionales que la han atendido: «el equipo de la Arrixaca es excepcional. A nivel profesional no tengo palabras, pero a nivel humano es brutal».

Julia María Torralba ha contado todo este tiempo con el apoyo de su marido, quien no se ha separado de ella en ningún momento, aunque reconoce entre risas que «hemos facturado los niños a la playa con la familia». Tienen dos hijos, de 15 y 18 años, quienes también han sido muy conscientes en todo momento de la enfermedad de su madre.

El doctor Sánchez Salinas indica que este nuevo programa permite ganar en comodidad, pero también en descanso, mejor alimentación y mayor entretenimiento. «Es una apuesta más por la humanización en la atención sanitaria y la medicina personalizada».

Más de 24.700 potenciales donantes de médula

En un trasplante de células madre para tratar el cáncer se administran dosis muy elevadas de quimioterapia, pero este tratamiento para eliminar las células cancerosas también elimina las células madre en la médula ósea. Por ello, poco después del tratamiento se administran células madre (trasplantadas) para que reemplacen aquellas que fueron eliminadas. El objetivo es que las células trasplantadas se integren en la médula ósea, comiencen a crecer y a producir células sanguíneas sanas. Existen dos tipos principales de trasplantes en función del origen de las células madre: trasplante autólogo, en el que las células madre provienen de la misma persona que recibirá el trasplante, y el trasplante alogénico, en el que las células provienen de un donante.

En la Región hay más de 24.700 murcianos registrados como donantes potenciales de médula ósea en el Centro Regional de Hemodonación, lo que la sitúa como la sexta comunidad autónoma con más donantes disponibles. La donación y trasplante de médula ósea ha permitido que más de 70 pacientes de diferentes partes del mundo hayan podido ser trasplantados gracias a la solidaridad de donantes murcianos. El Centro Regional de Hemodonación inició junto a la Fundación Española de Lucha contra la Leucemia la promoción y reclutamiento de donantes de Médula Ósea en la Región, mientras que el laboratorio de Inmunología de la Arrixaca lleva a cabo los tipajes a los donantes.