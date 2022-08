El Grupo Social ONCE logró en 2021 incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores y trabajadoras, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.

El delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Teresa Lajarín Ortega, han presentado los datos del Grupo Social ONCE durante 2021 tanto a nivel estatal, como la labor desarrollada en la Comunidad Autónoma de Murcia.

La Organización cierra así el ejercicio 2021 con un fuerte impulso al empleo de calidad (se firmaron 2.867 contratos indefinidos, 46 en la Región de Murcia) gracias a la recuperación de la actividad, que le llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429), son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres (30.483 exactamente), es decir, un 42,8% del total, ratio dos décimas superiores al cierre del ejercicio anterior.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2021, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca que la senda marcada «nos permite afianzar nuestro modelo económico y social único en el mundo y, sobre todo, seguir manteniendo en el centro a las personas, especialmente a las personas que más lo necesitan, como hemos hecho ya durante más de 83 años».