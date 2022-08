La propuesta de financiación de Montero dejaría 80 millones más al año en la Comunidad

"Con la limitación de utilizar los últimos datos de la liquidación autonómica prevista para 2017, no conocer las variables de la propuesta del Ministerio de Hacienda que se conocerán en septiembre y sin conocer el volumen total de recursos adicionales, podemos estimar que el impacto de una revisión del modelo de financiación autonómica podría suponer unos 79,6 millones de euros adicionales anuales para la Región de Murcia, en el caso muy improbable de que no existiera un incremento de los fondos del sistema de financiación".

Así lo explica a La Opinión José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), después de que este jueves la ministra Montero asegurase que remitirá "después del verano" a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada. Después de que el 31 de enero concluyera el plazo para que las autonomías presentaran alegaciones a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada, Montero resaltó en una entrevista con la Agencia EFE que Hacienda "no se ha quedado de brazos cruzados", ya que las transferencias a las comunidades y entregas a cuenta han continuado todos los años.

La población ajustada es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable. Se trata de una de las históricas reivindicaciones que venía exigiendo el Gobierno de la Región de Murcia desde años para que la Comunidad dejase de estar "infrafinanciada" y "maltratada" por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Precisamente hace unos días, el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, denunciaba que la Región de Murcia "ha dejado de recibir una media de 650 millones cada año en la última década por el sistema de financiación" y que entre el 60 y 90 por ciento del incremento de la deuda regional "es consecuencia directa del sistema de financiación que padece la Comunidad", según diversos estudios.

"En ese periodo de tiempo, por tanto, la deuda de la Región de Murcia se incrementó en cerca de 6.500 millones de euros como consecuencia directa del sistema de financiación autonómica", lamentaron desde el Ejecutivo murciano.

En el año 2020, Murcia pasó a ser ya la comunidad peor financiada. En ese año, en concreto, la financiación en la Región se situó en 2.346 euros por habitante, lejos de los 2.542 euros por habitante de la media nacional y de los 3.001 euros por habitante de Cantabria, la comunidad mejor financiada.

"El sistema de financiación autonómica supone un lastre para la Región de Murcia y mantiene un desequilibrio territorial que es absolutamente insostenible", señalaba entonces el consejero Marín.

"El Gobierno ha transferido los mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las comunidades autónomas de manera consecutiva", dijo la ministra tras recordar la transferencia de 16.000 millones durante la pandemia, otros 13.000 millones al año siguiente y otros 7.000 millones extraordinarios fruto de la compensación del sistema de información del IVA (SII), "de una actuación con alevosía y nocturnidad del señor Montoro", en referencia al cambio en la gestión del IVA que hizo el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Montero lamentó que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y criticó que las regiones gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales.

La ministra recalcó que desde que gobierna Pedro Sánchez, Hacienda "ha transferido más de un 40% añadido de recursos a las comunidades de los que se transfirieron durante el gobierno de Mariano Rajoy: 178.000 millones de euros más son los que se han repartido en estos últimos años; por tanto, no nos hemos cruzado de brazos", incidió. No obstante, fue tajante al añadir que la reforma de la financiación autonómica debe tener un "elevado consenso", y "el gobierno socialista seguirá trabajando".

"Lo haremos una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías", puntualizó.

Por otra parte, en cuanto a la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclama la Región u otras comunidades como Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha, la ministra señaló que primero han de "ponerse de acuerdo" las autonomías gobernadas por el PP y consideró que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.

"Una tomadura de pelo" y "una falta de respeto" para el Gobierno regional

«Es una nueva tomadura de pelo y una nueva muestra de falta de respeto y de deslealtad hacia las comunidades autónomas». De esta forma reaccionaron desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital al anuncio de la ministra Montero ante el anuncio de la propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica. Desde el departamento que dirige el consejero Luis Alberto Marín señalan que «la ministra de Hacienda tiene poca credibilidad» porque hace apenas una semana tuvieron un Consejo de Política Fiscal y Financiera «en el que no se habló ni una sola palabra de la reforma».

Asimismo critican que durante los ocho grandes encuentros autonómicos no se ha hablado «ni una palabra» sobre el tema del cambio de modelo: «En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, de hecho, la ministra dijo que no contemplaba abordar esta reforma en el corto plazo y desde la Región de Murcia le exigimos la celebración de una nueva reunión de este órgano centrada única y exclusivamente en la reforma».

«Hasta ahora, la única propuesta que hemos tenido las comunidades es la que remitió la ministra en diciembre del año pasado, que olvidaba los criterios de suficiencia y equidad, que deben ser principios irrenunciables y en los que todas las las comunidades podamos alcanzar fácilmente un acuerdo», explican estas mismas fuentes.

Desde Hacienda temen que Montero busque «nada más que enfrentar a las comunidades de manera artificial para volver a guardar la reforma en un cajón echándonos la culpa a los demás».

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez, también reiteró ayer en la rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno la necesidad de convocar la Conferencia de Política Fiscal y Financiera «para una reforma real que dé respuesta a la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia».





El PP muestra su escepticismo

También el vicesecretario de Economía del PP a nivel nacional, Juan Bravo, desconfiaba de la nueva propuesta, que podría ser «un mensaje fantástico», si no fuera porque en el último Consejo de Política Fiscal se anunció que no iba a haber un nuevo modelo, porque «las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo».

Bravo aseguró que la reforma del modelo «sería una buena noticia», porque «es necesaria para comunidades como Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha o, incluso, Andalucía, pero la realidad no apunta a eso».