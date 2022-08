El secretario general del PSOE en la Región, José Vélez, ha criticado al presidente murciano, Fernando López Miras, por la "nueva deslealtad" del Ejecutivo autonómico al Gobierno central por el plan de medidas de eficiencia y ahorro energético.

"Es muy triste, pero López Miras se ha convertido en un pobre sucedáneo de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso". Hay que recordar que Ayuso aseguró ayer que la comunidad madrileña no cumpliría con las medidas puestas en marcha por Pedro Sánchez y que desde el Gobierno regional indicaron que estudiarían las medidas y llevarían el decreto a sus servicios jurídicos.

El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, denunció ayer que las medidas eran "improvisadas, cosméticas e intervencionistas" y que no había un consenso técnico y científico para ponerlas en marcha.

Para el socialista murciano, Miras "siempre va a la cola para repetir lo mismo que dice la presidenta de Madrid", lo que, según Vélez, demuestra que "está pensando más en su futuro político que en los intereses de los ciudadanos de la Región".

"La ley se cumple en Cataluña, Madrid y en cualquier comunidad", ha dicho tajantemente el también actual delegado del Gobierno en la Región. Vélez ha valorado de forma "positiva" el plan de medidas para la eficiencia y el ahorro energético.

"Estamos trabajando de forma muy acorde a las decisiones que se toman en Europa. El Gobierno de España ha hecho un gran trabajo para conseguirlo y todos tenemos que poner de nuestra parte para que este país siga avanzando", ha dicho Vélez.

Asimismo Vélez ha recordado que el Ayuntamiento de Murcia apagó la inmensa mayoría de farolas del municipio en el año 2011 para ahorrar "y el PP no dijo ni pío".

También ha denunciado que "es vergonzoso que tengamos que hablar de incumplimientos de ley. Miras no admite que nadie pueda criticar su acción. No le preocupa que no haya aviones en el aeropuerto, no hace nada, pero sí que se salta la ley para cambiarle el nombre".

Durante la rueda de prensa, el secretario general socialista ha realizado un balance del curso político actual y ha asegurado que hoy tenemos una Región "más precaria, más endeudada y con peor imagen debido a la falta de gestión del Gobierno regional".

El "compromiso" de Sánchez con la Región

También ha indicado que el PSOE y el Gobierno de Sánchez "vuelve a cumplir con el compromiso" de informar a los ciudadanos "con absoluta transparencia" de las inversiones que ha ejecutado el Ejecutivo central en la Región de Murcia durante este año.

Entre otras cifras, ha anunciado que se han invertido 538,7 millones de euros procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia. Los 609 millones para el reparto anual de los mecanismos extraordinarios de liquidez para fortalecer el estado del bienestar o los 105 millones ejecutados directamente por el Estado hasta abril de este año.

En este sentido, Vélez ha expresado que "es necesario" que el Gobierno regional dé la cara con transparencia y diga dónde se está gastando ese dinero: "No podemos entender la opacidad de Miras, que se dedica a insultar y a confrontar continuamente con Pedro Sánchez".

La apertura del CATE, en unos días

Por otra parte, José Vélez ha anunciado que las obras para la puesta en marcha del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Cartagena están "prácticamente finalizadas" y que el centro abrirá en los próximos días "para que todas las personas y organismos -Cruz Roja, Policía o Bomberos- que tengan que utilizarlo dispongan de él y lo puedan hacer totalmente con dignidad". Asimismo ha recordado que la ubicación actual en El Espalmador es provisional y que será trasladado a la ladera del Monte Galeras, que da a la rambla de Benipila.

"Muy pronto nos marcharemos a la ubicación definitiva". El socialista ha aprovechado la ocasión para criticar las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad portuaria, la popular Noelia Arroyo, que aseguró que el delegado del Gobierno no había contado con ella para anunciar su apertura. Para Vélez, Arroyo es "otra persona que está más pendiente de su partido que de sus vecinos".

"Nunca jamás pensamos en hacer daño al avance de la ciudad de Cartagena, como dice su alcaldesa. El tiempo nos ha dado la razón, dijimos que era provisional y que luego nos iríamos a la ubicación definitiva, tal y como se acordó con la Autoridad Portuaria, la Armada o la Policía Nacional", ha indicado Vélez.

Por último, ha asegurado que para el traslado definitivo no hay una fecha concreta, pero sí que "hay un margen de un año para realizarlo y yo espero que se haga incluso antes".

"No aporta nada a la política"

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, respondió a Vélez lamentando que «cada vez que abre la boca es para insultar y tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez en lugar de ayudar».

Al hilo, manifestó que «los ciudadanos quieren soluciones, no crispación ni políticos incendiarios que solo generan rechazo», por lo que «lamentamos que esta política del PSOE no esté a la altura».

«El señor Vélez no aporta nada a la política ni a la sociedad murciana, cada vez que abre la boca es para insultar y descalificar y sobran personas así en la política», dijo la popular.