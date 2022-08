Los sindicatos mantienen la amenaza de movilizaciones en la hostelería tras la reunión con Marcos Ortuño

Los sindicatos CCOO y UGT mantienen la amenaza de movilizaciones en el sector de la hostelería en septiembre, en plena Feria de Murcia, si no se producen avances significativos en la negociación del convenio colectivo con la patronal este mes de agosto. Así lo han anunciado los secretarios generales de ambas organizaciones, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, tras una reunión mantenida hoy con el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a la que también ha asistido la secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO, Teresa Fuentes.

Durante el encuentro, los líderes sindicales has trasladado al consejero dos mensajes muy claros: la complicada situación que está viviendo la hostelería regional y la necesidad de que tome medidas y medie para desatascar la negociación del convenio colectivo entre las patronales y los sindicatos.

“El sector de la hostelería se está desangrando en términos de calidad en los servicios y sobre todo de opción laboral”, alerta el líder de UGT, que asegura que “más de 4.000 trabajadores de la Región de Murcia se desplazan a diario a las provincias limítrofes para trabajar en categorías profesionales donde hay una diferencia de sueldo de 300 o 500 euros”. Para tratar de cambiar esta inercia, los sindicatos han pedido al consejero de Turismo que “haga una labor proactiva en búsqueda de ese acuerdo que es importantísimo que se produzca”, señala Jiménez.

Aseguran los sindicatos que el malogrado acuerdo del pasado 12 de julio con Fedetur demostró que el consenso es posible. “Aunque hubo problemas de legitimidad, también es verdad que fue respetado por muchas empresas, y creo que se hizo un trabajo muy profundo y puede servir de punto de partida para que tengamos un convenio colectivo digno en esta Región”, asegura Antonio Jiménez. Por su parte, el secretario general de CCOO en la Región, Santiago Navarro, asegura que Ortuño se ha comprometido a comentar ese documento con Hoy Tú y con Hostecar. "Por lo menos esperamos saber en qué no están de acuerdo, en el incremento salarial de un 12% para tres años o en la creación de una bolsa de empleo de profesionales", indicó Navarro.

Asegura este representante sindical sostiene que se están haciendo un gran esfuerzo y se está aportando la gran capacidad de negociación que tienen, pero “si esto sigue así, con este perjuicio, estamos estudiando la realización en el mes de septiembre de movilizaciones”. Según Jiménez, el consejero se ha comprometido a hablar con las organizaciones del sector, "y de plantearles las coherencias y los equilibrios que tiene el acuerdo del 12 de julio".

Además, Santiago Navarro ha afirmado que también le han trasladado al consejero “el mensaje de que llevábamos 14 años en los que los empresarios no se han querido sentar en la mesa de negociación, ni el de Hoy Tú ni el de Hostecar, no podemos seguir condenando a una Región que tenga un convenio de hostelería que es el hazmerreír del resto del país, y creemos que es fundamental que la Consejería tome medidas con estos empresarios, entre otras cosas, porque se les ha dado más de 73 millones de euros durante la pandemia, algo que hemos apoyado, sin exigirles ni siquiera que estuviesen cumpliendo las normas laborales con los trabajadores; a partir de ahora deben ser mucho más exigentes”. Navarro también aportó a Marcos Ortuño el informe del sector realizado por CCOO en febrero de este año que concluye que más del 50 por ciento de los trabajadores de la hostelería trabajan sin que se respete sus derechos laborales y económicos.

CCOO y UGT recordaron que el presidente de la patronal Hoy Tú, Jesús Jiménez, se comprometió hace unos días a que esta misma semana se produjese una reunión pero de momento no se ha fijado ninguna fecha concreta. "Hoy mismo teníamos una reunión a través de la la Oficina de Mediación y Arbitraje (OMA), y Hostecar comunicó rápidamente que no podría asistir y Hoy Tú, como siempre hace, un día antes manifiesta que tampoco podrá asistir; de manera que hemos pedido una nueva reunión a la OMA para los días 18 y 19 de agosto, a ver si son capaces de que se sienten los empresarios, y no solamente sus asesores", indicó el líder de CCOO en Murcia.