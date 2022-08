La ley Celaá y la supresión de exámenes vacían las academias en época estival

La supresión de exámenes de recuperación en los cuatro cursos de educación secundaria obligatoria (ESO) y el adelanto de las pruebas extraordinarias de Bachiller y las de acceso a la universidad (EBAU) han provocado una ausencia de alumnos en las academias de apoyo escolar durante los meses de verano, concretamente julio y agosto, un fenómeno que se da ahora por primera vez.

Desde la Academia Pitágoras , ubicada en el municipio de San Javier, confiesan que este verano prácticamente no tienen alumnos en comparación con el año pasado, que tenían dos clases completas por la mañana y otra por la tarde, mientras que ahora solo cuentan con dos horas por la mañana.

A nivel escolar esta eliminación ha provocado que el alumno pierda esa oportunidad de aprobar aquellas asignaturas que durante el curso no ha podido, trabajándolas durante más tiempo con una ayuda más personalizada, que es la que hasta ahora, han estado ofreciendo las academias durante la temporada no lectiva. Así lo ve Carmen, profesora en la Flota y trabajadora de la Academia CEM.

«Un estudiante que no ha hecho nada durante todo el curso y lleva un cero, a pesar de que cuesta mucho trabajo, hemos podido ponerlo al día e incluso que haya logrado aprobar, así al año siguiente pasaba con esas asignaturas completadas o con la materia prácticamente sabida», resalta Carmen. Esta profesora añade que «a los que les quedaban con un tres o con un cuatro la recuperaban en septiembre sin problema; pasar al año siguiente con todo aprobado y no tener nada pendiente del curso anterior es muchísimo mejor para los niños. Ahora no tienen esa opción, al alumno que le ha quedado esa materia la lleva pendiente para el año siguiente, porque no hay manera de poder recuperarla, desde mi punto de vista es una desventaja para ellos»,

Al finalizar la convocatoria ordinaria de Bachiller, aquellos que no hayan superado alguna materia en los exámenes finales del 1 de junio, tendrán la opción de recuperarla un par de semanas más tarde, el 14 de junio. Sin embargo, en la ESO se han eliminado los exámenes de recuperaciones y en el caso del cuarto curso si un alumno tiene alguna asignatura suspensa no tendría que recuperarla al año siguiente.

Este año las pruebas de acceso a la universidad se han realizado durante los días 6 y 8 de junio, la convocatoria extraordinaria, y 4 y 6 de julio, la extraordinaria, apenas tres semanas separan una de la otra, cuando antes habían dos meses de diferencia. Arturo Bullejos, jefe de estudios de la Academia Alba, reconoce que la convocatoria final de junio es un pantomima, ya que «un alumno no va recuperar nada en dos semanas», aunque sostiene que es muy duro estar todo el invierno y verano estudiando.

La profesora de la Academia CEM afirma que antes junio era el mes más flojo porque los niños venían en julio y agosto, este año, ante la poca demanda han decido cerrar el mes de agosto «en el mes de julio sí hemos estado abiertos por si algún niño quería un poco de refuerzo pero en agosto ya no. El uno de septiembre ya estamos abiertos otra vez, de hecho ya hay alumnos que han cogido plaza para antes de que empiece el curso, porque sus profesores se lo han recomendado, a pesar de haber aprobado, para que refuercen algunas asignaturas».

Dar idiomas, una de las alternativas de estos negocios

La merma de alumnos en las academias durante el verano, época en la que estos negocios hacían su agosto, ha provocado que algunas de las empresas del sector haya agudizado el ingenio y hayan tenido que reconvertir su catálogo de servicios.

Uno de esos ejemplos de reinvención se puede encontrar en la Academia Alba, en el centro de la ciudad de Murcia, que ha encontrado en la impartición de idiomas una salida a la escasez de estudiantes en estas fechas.

Arturo Bullejos, jefe de estudios de la Academia Alba lo tiene claro. Este profesional sostiene que siempre han tenido un volumen importante de alumnos que se preparaban los exámenes de septiembre, pero esto con la modificación de la ley de educación se ha perdido totalmente «no hay ningún alumno para septiembre y eso ha provocado que las academias hayan bajado el volumen de negocio, nosotros nos hemos centrado en la preparación de idiomas. También ha habido que transformar el tema laboral, al estar prácticamente cerrados, los trabajadores que antes eran indefinidos o a tiempo parcial, ahora se convierten en fijos discontinuos».

Otras academias se han visto forzadas a cerrar durante todos los meses de verano, con la esperanza de que en septiembre, sus clases vuelvan a llenarse de alumnos con ganas de aprender. Desde la Academia CEM reconocen que algunas madres previsoras ya han apuntado a sus hijos a clases de refuerzo antes de que comience el curso.