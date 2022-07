¿Cómo pueden las administraciones trabajar por el desarrollo de los entornos rurales de la Región?

En la Región hay un grupo de 12 municipios cuyo grado de ruralidad es mayor. Aunque su porcentaje no es mayor que el de las zonas urbanas, nuestro entorno rural es importante y característico, no solo por su importancia económica, sino por su atractivo turístico y sus tradiciones. Porque pese a que la agricultura es una actividad de gran importancia en las zonas rurales, los análisis apoyan la hipótesis de que la actividad económica no se sustenta en exclusiva en lo agrario.

El entorno rural es importante, y tras el incipiente cambio de paradigma social post pandemia, estas zonas están creciendo y se les está otorgando desde las administraciones públicas más importancia, dotándoles de un mayor presupuesto, servicios y recursos turísticos.

¿Cómo podemos frenar el fenómeno de la despoblación?

Es fundamental actuar teniendo en cuenta cada territorio, cada realidad regional. La cohesión socio territorial exige un diálogo de igual a igual entre el entorno rural y urbano para superar las brechas de desigualdad de oportunidades de la ciudadanía que vive y cuida nuestro ámbito rural.

Podemos atajar el reto demográfico de las zonas rurales fomentando el empleo, la diversificación económica, la mejora de la calidad de servicios básicos, o la mejora de la conectividad y de las infraestructuras de comunicación o digitales de los territorios rurales.