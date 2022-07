La diputada del Partido Popular por Murcia en el Congreso Isabel Borrego se queja de que «cada día que pasa somos más pobres con el Gobierno de Sánchez, que ha vuelto a perder un año». Son palabras que ha pronunciado durante la presentación de su balance del curso político en las Cortes Generales, junto al diputado nacional Juan Luis Pedreño y la senadora Violante Tomás.

«El balance es una España peor y unos ciudadanos con más problemas e incertidumbres», aseguró Borrego, quien añadió que «España es el único país de Europa que no recupera el PIB de antes de la pandemia. No hay buen viento para quien no sabe poner las velas», apostilló.

La diputada ha lamentado que «el Debate del Estado de la Nación, después de cinco años sin celebrarse, solo tuvo dos consecuencias: cambios en el PSOE, tanto en el partido como en el grupo parlamentario, y más concesiones a los nacionalistas para asegurar la coalición de Gobierno». «A los nacionalistas no quieren judicializarles su independencia, pero a los a los murcianos nos judicializan hasta el nombre de nuestro aeropuerto», señaló.

Borrego subrayó que «la inflación vuelve a subir y se mantiene en dos dígitos, 10,8%, un dato que demuestra el fracaso de las medidas del Gobierno de Sánchez frente a la guerra de Ucrania». Alertó de que «cada vez vamos a adquirir menos y vamos a ser más pobres». Añadió que «es indecente que el Gobierno del PSOE apoye la deflactación del IRPF en el País Vasco y rechace que se aplique esa misma medida para todos los españoles.