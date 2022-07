La nueva dirección del PP echa a andar sin Patricia Fernández

La nueva dirección regional del PP de la Región de Murcia, que salió del congreso de los populares celebrado el 15 de julio, acaba de echar a andar este jueves tras la celebración de su Comité Ejecutivo Regional y de la Junta Directiva Regional, órganos presididos por el presidente del partido, Fernando López Miras.

No obstante, y a pesar del hueco en forma de vicesecretaría que le reservó el líder popular a Patricia Fernández, la alcaldesa de Archena no ha asistido a las reuniones ni ha dado señales de vida desde que este periódico publicara las conversaciones de WhatsApp en las que ambos dirigentes negociaban una supuesta "candidatura de unidad" al congreso que finalmente no salió.

El nuevo vicesecretario de Organización, Electoral y Comunicación del Partido Popular de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha subrayado, no obstante, que tras el congreso regional "el PP fortalece su estructura con el objetivo de alcanzar la mayoría suficiente para seguir gobernando la Región de Murcia".

Así ha puesto de manifiesto "la unidad y fortaleza de un partido que entiende el Gobierno como el instrumento para alcanzar más libertad y más oportunidades para el millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia", políticas que "funcionan a la vista del crecimiento económico de una Región que ha dejado de ser vagón de cola en España a ser locomotora".

Tal y como ha remarcado Segado, "esto no es fruto de la causalidad, sino resultado de las políticas impulsadas por el Partido Popular que es el proyecto político que la Región necesita para seguir afrontando con acierto la recuperación".

Así ha puesto en valor el trabajo que impulsará a partir de ahora el Comité de Dirección en el seno de la nueva etapa que arranca con la incorporación de la coordinadora del PP, Rebeca Pérez; la vicesecretaria de Política Social, Conchita Ruiz; el vicesecretario de Desarrollo Económico, Luis Marín; el vicesecretario de Descentralización, Fulgencio Perona; el vicesecretario de Política Municipal, Víctor Manuel López; así como el secretario general del PP, José Miguel Luengo, la portavoz del PPRM, Miriam Guardiola; el presidente Ejecutivo Electoral, Marcos Ortuño; la presidenta del Comité de Alcaldes, Noelia Arroyo; y el presidente del Comité de Derechos y Garantías, Francisco Abril.

"Una etapa en la que se refuerza al liderazgo del presidente, Fernando López Miras", ha subrayado Segado, quien ha señalado que el presidente obtuvo el 98,7% del respaldo de los votos directos de los afiliados inscritos al congreso y el 97% de los compromisarios (aunque fue el único candidato que se presentó).

Al mismo tiempo, ha subrayado que "se abre una etapa de más entrega al volver a poner en marcha la maquinaria de las comisiones de estudio para abordar, de la mano de la sociedad civil, el libro blanco del PP de cara a las elecciones", unas elecciones de las que el PP espera "alcanzar el mayor número de gobiernos municipales para devolver la prosperidad a los municipios que la han perdido".

Además, se ha mostrado convencido de que "desde la Región de Murcia vamos a contribuir para que España vuelva a tener el Gobierno digno que merece de la mano del presidente Alberto Núñez Feijóo".